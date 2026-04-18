Nu kan du köra Volvo för 850 kr i månaden

Stöden avgör prislappen

En avgörande förklaring ligger i de statliga subventionerna.

I Tyskland kan elbilsköpare få stöd på upp till 6 000 euro, vilket direkt sänker leasingkostnaden.

Det gör att tillverkare kan erbjuda extremt konkurrenskraftiga priser.

Samtidigt handlar det om en strategisk satsning.

Volvo pressar priserna för att ta marknadsandelar i ett allt mer konkurrensutsatt segment, där både europeiska och kinesiska tillverkare slåss om kunderna.

Sverige betydligt dyrare

För svenska bilköpare ser bilden annorlunda ut.

Samma modell finns inte i exakt samma utförande, och de svenska priserna ligger betydligt högre.

En motsvarande leasing i Sverige ligger på omkring 3 395 kronor i månaden.

Med stöd kan kostnaden i bästa fall pressas ner till omkring 1 645 kronor.

Det är fortfarande konkurrenskraftigt, men långt ifrån den tyska nivån.

En marknad i snabb förändring

Utvecklingen visar hur snabbt elbilsmarknaden förändras.

Prispress, politiska incitament och ökad konkurrens driver fram nya affärsmodeller.

För konsumenter innebär det nya möjligheter, men också en mer komplex marknad att navigera.

Skillnaderna mellan länder illustrerar tydligt hur avgörande politiska beslut är för slutpriset.

Mer än bara en kampanj

Det låga priset är inte en tillfällighet.

Det är ett tecken på en bredare trend där tillverkare tvingas anpassa sig till en ny verklighet.

Elbilar ska inte bara vara hållbara.

De måste också vara ekonomiskt attraktiva.

Och i den konkurrensen pressas gränserna snabbt.

Frågan är hur länge nivåerna kan hållas – och vilka marknader som står näst på tur.

