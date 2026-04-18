Ett aggressivt priskrig på elbilar pressar kostnaderna till historiskt låga nivåer. Men skillnaderna mellan marknaderna är stora och frågan är vad som egentligen ligger bakom de låga priserna.
Nu kan du köra Volvo för 850 kr i månaden
Samtidigt som svenska hushåll pressas av höga räntor och ökade levnadskostnader dyker ett oväntat erbjudande upp på den europeiska bilmarknaden.
I Tyskland kan en ny elbil från Volvo leasas för motsvarande cirka 850 kronor i månaden.
Det är en prisnivå som utmanar hela marknaden.
Samtidigt visar nya siffror att allt fler svenskar väljer leasing framför att köpa bil, trots ett fortsatt tufft ekonomiskt läge.
Under första kvartalet leasades över 13 000 bilar i Sverige, vilket innebär att leasing nu står för mer än hälften av privatmarknaden.
Priskrig pressar elbilar
Bakom erbjudandet finns Volvos minsta el-SUV, EX30, som i Tyskland erbjuds till ett kraftigt rabatterat leasingpris.
Modellen i fråga är en instegsversion med en räckvidd på drygt 300 kilometer och en effekt på omkring 150 hästkrafter.
Det låga priset har snabbt väckt uppmärksamhet.
Totalkostnaden över tre år landar på drygt 4 300 euro, vilket placerar bilen långt under vad motsvarande modeller normalt kostar.
Det är en nivå som få etablerade biltillverkare tidigare varit i närheten av.
Stöden avgör prislappen
En avgörande förklaring ligger i de statliga subventionerna.
I Tyskland kan elbilsköpare få stöd på upp till 6 000 euro, vilket direkt sänker leasingkostnaden.
Det gör att tillverkare kan erbjuda extremt konkurrenskraftiga priser.
Samtidigt handlar det om en strategisk satsning.
Volvo pressar priserna för att ta marknadsandelar i ett allt mer konkurrensutsatt segment, där både europeiska och kinesiska tillverkare slåss om kunderna.
Sverige betydligt dyrare
För svenska bilköpare ser bilden annorlunda ut.
Samma modell finns inte i exakt samma utförande, och de svenska priserna ligger betydligt högre.
En motsvarande leasing i Sverige ligger på omkring 3 395 kronor i månaden.
Med stöd kan kostnaden i bästa fall pressas ner till omkring 1 645 kronor.
Det är fortfarande konkurrenskraftigt, men långt ifrån den tyska nivån.
En marknad i snabb förändring
Utvecklingen visar hur snabbt elbilsmarknaden förändras.
Prispress, politiska incitament och ökad konkurrens driver fram nya affärsmodeller.
För konsumenter innebär det nya möjligheter, men också en mer komplex marknad att navigera.
Skillnaderna mellan länder illustrerar tydligt hur avgörande politiska beslut är för slutpriset.
Mer än bara en kampanj
Det låga priset är inte en tillfällighet.
Det är ett tecken på en bredare trend där tillverkare tvingas anpassa sig till en ny verklighet.
Elbilar ska inte bara vara hållbara.
De måste också vara ekonomiskt attraktiva.
Och i den konkurrensen pressas gränserna snabbt.
Frågan är hur länge nivåerna kan hållas – och vilka marknader som står näst på tur.
