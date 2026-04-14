Rolls-Royce vågar det ingen annan vågar – och resultatet är magiskt

En näktergal i taket

Under den silverfärgade mjuka suffletten i kashmir öppnar sig en kupé som gränsar till det absurda. I innertaket glöder 10 500 individuellt tända lampor i ett mönster som återger ljudvågorna från en näktergals sång.

Härliga ”speedster-bullar” bakom nackstödet. Foto: Rolls-Royce

Det är där bilens namn kommer ifrån. Under bilen rullar 24-tums fälgar, de största som någonsin monterats på en serieproducerad Rolls-Royce.

Detaljerna skulle kunna vara grotesk excess i någon annans händer. Hos Goodwoods mästare blir de poesi.

Modet att gå baklänges för att gå framåt

Rolls-Royce hade kunnat ta den säkra vägen. Klä en befintlig plattform i lyx, lägga till ett batteri, kalla det framtid och håva in pengarna.

Rolls-Royce vågar ta design och form till en ny nivå. Foto: Rolls-Royce

Det är ungefär den vägen de redan testat med Black Badge Spectre, en elektrisk best som redan vräker ur sig prestanda och med nya Spectre som väger tre ton och kallas den lyxigaste elbilen någonsin.

Men med Nightingale går Goodwood längre.

De går hela vägen tillbaka till Henry Royces experimentmodeller 16EX och 17EX från 1928, bilar som en gång definierade vad en drömbil kunde vara, och bygger vidare på den andan med ett helt elektriskt drivsystem.

Streamline Moderne möter lithium-ion. Art Deco möter regenerativ bromsning.

Det borde inte fungera. Det gör det.

Har du en tjock plånbok så kan en beställning på en av de 100 bilarna vara en investering för livet. Foto: Rolls-Royce

Enligt Rolls-Royce vd Chris Brownridge är Coachbuild Collection, där Nightingale är det första verket, ”något som superlyx-världen aldrig sett förut”.

Det är stora ord. Men när man ser bilden av Nightingale är det svårt att säga emot honom.

Det här är samma mod som en gång gjorde att Rolls-Royce kunde leverera bespoke-skapelser som en Wraith med 2 117 lampor i taket eller världens dyraste nya bil för 200 miljoner kronor.

100 bilar som skriver om reglerna

Upplagan är strikt 100 exemplar. Varje bil byggs för hand i Goodwood, endast för inbjudna kunder inom Rolls-Royces nya Coachbuild Collection. Testerna börjar sommaren 2026, leveranserna från 2028.

Någon officiell prislapp finns inte, men enligt Car Magazine handlar det om klart över en miljon pund per bil. Verkligheten lär bli betydligt högre än så.

Ingen av oss kommer att äga en. De flesta av oss kommer aldrig ens att se en i verkligheten, inte minst eftersom Rolls-Royce försvann från den svenska marknaden redan 2020.

Men det spelar ingen roll. För Nightingales betydelse ligger inte i de 100 bilarna. Den ligger i signalen till resten av branschen: att elektrifieringen inte behöver betyda enhetlighet.

Inga algoritmer här inte, bara genuint hantverk. Foto: Rolls-Royce

Att de vackraste bilarna fortfarande kan byggas av människor, inte av algoritmer. Att framtiden kan ha själ.

Rolls-Royce vägrar att låta elbilsåldern bli tråkig. Och för alla oss som älskar bilar som konstform är det den bästa nyheten på mycket länge.

