Efter år av förseningar och uppskjutna lanseringsdatum ska Tesla Roadster äntligen visas upp för allmänheten – kallgasdrivna raketutblås verkar fortfarande vara inkluderat.
Roadster: Teslas raketbil visas upp första oktober
Elon Musks Tesla Roadster verkar inom kort gå från alltjämt försenat sorgebarn, till raketinspirerad verklighet.
Det var nästan tio år sedan som Musk lade fram de första planerna för den elektriska superbilen – då handlade det om ett slags vidarebygge på Model S Plaid.
Basmodellen skulle gå för drygt 1,9 miljoner kronor, och den stora förhoppningen var att den då ”nya” Roadstern skulle vara först i världen med att riva av 0–100 km/h på under två sekunder. Hemligheten var de SpaceX-inspirerade raketutblåsen i bilens akter, som presenterades 2018.
Sedan följde förseningarna. 2020 var året som leveranserna skulle kicka igång, men teknikkrångel och och troligtvis en diger prioriteringslista innebar att Roadstern fick stryka på fot – i alla fall för ett tag.
”Go for launch”
Roadstern verkar nu vara redo för att visas upp i sin helhet. I augusti började spekulationerna kring en närliggande lansering – och i helgen lade Tesla upp ett inlägg på X där ett första uppvisningsdatum spikades: Första oktober får Roadstern ”Go for launch”.
Några ytterligare specifikationer bjuder man inte på. Till inlägget bifogades också en bild där bilens avlånga bakljus syns, ovan dem skymtar vad som antagligen är fyra raketutblås.
Är raketerna på riktigt?
Musk har varit en av elektrifieringens stora pionjärer – men vid sidan av Tesla bygger hans SpaceX toppmoderna rymdraketer, som bland annat används för att skjuta upp hans Starlink-satelliter.
Roadsterns dna är en blandning av de båda världarna. Rapporter från tidigare i augusti beskriver två versioner av bilen: Dels en gatubil, dels en begränsad upplaga som än så länge går under namnet ”Flying Roadster”. Flygbiten handlar om att Musk för några år sedan menade att raketerna skulle få Roadstern att flyga.
Till skillnad från den raketbil som elektroniktillverkaren Dreame visade upp i våras, där man lovade en regelrätt jetmotor, ska Teslas ”thrusters” drivas av komprimerad kallgas. Det innebär att det inte krävs någon förbränning för att bilen ska få extra kraft, vilket i sin tur betyder att det inte heller produceras någon eldpelare som bakomvarande behöver akta sig för.
Läs mer: Drömmen krossad – Dreame skrotar planerna på raketbil
Tesla har inte själva bekräftat rapporterna, men teaser-bilden som publicerades av bolaget verkar tyda på att någon form av extrautblås fortfarande är aktuellt.
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