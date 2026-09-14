Roadster: Teslas raketbil visas upp första oktober

Basmodellen skulle gå för drygt 1,9 miljoner kronor, och den stora förhoppningen var att den då ”nya” Roadstern skulle vara först i världen med att riva av 0–100 km/h på under två sekunder. Hemligheten var de SpaceX-inspirerade raketutblåsen i bilens akter, som presenterades 2018.

Sedan följde förseningarna. 2020 var året som leveranserna skulle kicka igång, men teknikkrångel och och troligtvis en diger prioriteringslista innebar att Roadstern fick stryka på fot – i alla fall för ett tag.

”Go for launch”

Roadstern verkar nu vara redo för att visas upp i sin helhet. I augusti började spekulationerna kring en närliggande lansering – och i helgen lade Tesla upp ett inlägg på X där ett första uppvisningsdatum spikades: Första oktober får Roadstern ”Go for launch”.

Några ytterligare specifikationer bjuder man inte på. Till inlägget bifogades också en bild där bilens avlånga bakljus syns, ovan dem skymtar vad som antagligen är fyra raketutblås.