Tysk biljätte pressas av Kina och USA – 13 000 jobb ryker

Spara upp till 40% på hemlarm med digitalt dörrlås

Den tyska underleverantören Robert Bosch planerar att utöka sitt tidigare annonserade effektiviseringsprogram. De planerar att minska arbetsstyrkan med ytterligare 13 000 jobb, skriver den tyska tidningen Handelsblatt. Neddragningarna kommer att ske de kommande fem åren.

Detta för att bolaget fortfarande har ett kostnadsgap på 2,5 miljarder euro, cirka 27,66 miljarder kronor.

ANNONS

Stefan Hartung, vd för Bosch, världens största leverantör av bildelar, sa tidigare denna månad att han förväntar sig en fortsatt “kamp om varje krona” med konkurrenter. Detta sker mitt i begränsad efterfrågan och växande handelshinder.

Läs även:

Bosch drar i nödbromsen: Begränsar förmåner. Dagens PS

Vid den tidpunkten förutspådde han ytterligare “strukturella justeringar”. Han spårade också att Boschs intäkter kommer att växa med cirka 2 procent år 2025. Intäkterna var 90,5 miljarder euro (1000 miljarder kronor) förra året.

Flera jobb i fara på Bosch

Bosch, som förra året hade cirka 418 000 anställda globalt, har schemalagt en presskonferens senare på torsdagen. De har avböjt att kommentera de rapporterade personalnedskärningarna.

Missa inte:

Spara tusenlappar: Här är elbilarna du har råd med. E55

ANNONS

En ledande facklig representant på företaget sa i slutet av förra året att cirka 8 000–10 000 av deras jobb i Tyskland var i fara.

Stora besparingar väntar på Bosch de kommande åren. (Foto: Bernd Wei’brod/AP/TT)

I november förra året varslade Bosch 5 500 arbetare globalt.