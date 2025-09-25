Tyska underleverantören till bilindustrin, Bosch, går på knäna och tvingas nu dra ner på personalstyrkan rejält.
Tysk biljätte pressas av Kina och USA – 13 000 jobb ryker
Den tyska underleverantören Robert Bosch planerar att utöka sitt tidigare annonserade effektiviseringsprogram. De planerar att minska arbetsstyrkan med ytterligare 13 000 jobb, skriver den tyska tidningen Handelsblatt. Neddragningarna kommer att ske de kommande fem åren.
Detta för att bolaget fortfarande har ett kostnadsgap på 2,5 miljarder euro, cirka 27,66 miljarder kronor.
Stefan Hartung, vd för Bosch, världens största leverantör av bildelar, sa tidigare denna månad att han förväntar sig en fortsatt “kamp om varje krona” med konkurrenter. Detta sker mitt i begränsad efterfrågan och växande handelshinder.
Vid den tidpunkten förutspådde han ytterligare “strukturella justeringar”. Han spårade också att Boschs intäkter kommer att växa med cirka 2 procent år 2025. Intäkterna var 90,5 miljarder euro (1000 miljarder kronor) förra året.
Bilindustrin tvingar EU att backa från klimatmål
EU påskyndar översyn av 2035-förbudet efter att tysk bilindustri varnat för kris. Volkswagen satsar miljarder på AI mot Kinas konkurrens.
Flera jobb i fara på Bosch
Bosch, som förra året hade cirka 418 000 anställda globalt, har schemalagt en presskonferens senare på torsdagen. De har avböjt att kommentera de rapporterade personalnedskärningarna.
En ledande facklig representant på företaget sa i slutet av förra året att cirka 8 000–10 000 av deras jobb i Tyskland var i fara.
I november förra året varslade Bosch 5 500 arbetare globalt.
Den europeiska bilindustrin i kris
Den europeiska bilindustrin har haft en tuff period den senaste tiden. Den har utmanats både av billiga kinesiska konkurrenter och höga amerikanska tullar.
Under torsdagen bekräftades förvisso att USA sänker sina biltullar gentemot Europa från 25 procent till 15 procent, skriver Dagens industri.
Den stora europeiska biltillverkaren Stellantis har också stora problem just nu. De har fått stoppa produktionen vid flera av sina fabriker i Europa. Anledningen är en kombination av vikande efterfrågan på vissa modeller och behovet av att hantera lagernivåerna effektivt inför slutet av året.
