Fler stålbad väntas i tysk bilindustri

BMW och Mercedez-Benz liksom flera stora tyska underleverantörer är inne på samma spår.

Den tunga industrin i Tyskland – EU:s största ekonomi och Sveriges i särklass viktigaste handelspartner – har allvarliga problem. Inte minst biltillverkarna.

Den tyska industrin måste anpassa sig till den nya marknadens verklighet. Annars kommer den att gå under, säger Matthias Schmidt, oberoende branschanalytiker baserad i Hamburg, till Bloomberg.

De kan inte längre luta sig tillbaka och lita på sina dyra ”tillverkad i Tyskland”-stämplar, tillägger han.

Stort omställningsbehov

Biltillverkare i Tyskland sysselsätter cirka 700 000 anställda inför nedskärningarna som nu väntas på bred front.

”Detta är steg som vi inte trodde var möjliga för bara fem år sedan”, skriver branschanalytikern Harald Hendrikse på storbanken Citigroup i en kommentar till Volkswagens planerade stålbad.

Han tillägger att de planerade åtgärderna visar hur svår situationen är och hur stort omställningsbehovet är i europeisk industri.

Redan i mars 2025 hade Volkswagenkoncernen – som även inkluderar bilmärken som Audi, Porsche och Seat – fått facket med sig på en nedskärning på 50 000 anställda.

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Motvinden sedan dess har dock varit värre än befarat – med jämförelsevis höga lönekostnader, negativa effekter av Trumptullar och vikande försäljning i Kina. Ovanpå det kommer ökade kostnader för insatsvaror samt energi och transporter som en effekt av Irankriget.