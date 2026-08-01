Normalt är batterikapaciteten 70-80 kilowattimmar i en ny familjebil, men BMW nya suv slår det med hästlängder.
BMW sätter nytt batterirekord – så påverkar det din nästa elbil
När BMW släpper sin nya iX5 i höst blir det med en batterikapacitet på hela 141 kilowattimmar.
Ingen annan modell i Europa kan mäta sig med det.
Bakom det gigantiska batteriet i BMW:s nya suv står en japansk tillverkare och enligt uppgift går det att köra upp till 84 mil och 5 kilometer med batteriet.
BMW:s nya suv väger 2,9 ton
Det är en räckvidd som heter duga men norska TV2 – som uppmärksammar motornyheten – tycker ändå att räckvidden borde vara lite längre med tanke på ett så stort batteripaket.
Samtidigt framgår det att BMW iX5 är nästan fem meter lång och väger 2,9 ton och har en förbrukning därefter, uppskattningsvis mellan 20,1 till 23,9 kilowattimmar per 100 kilometer.
Bilen från den tyska biltillverkaren med huvudkontor i München i Bayern kommer också vara en av de snabbast elbilarna att ladda i Europa med en maxeffekt på 460 kW, vilket är mer än de flesta laddstationer kan erbjuda i dagsläget.
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Så snabbt går bilen från 0-100
Om förhållandena är de rätta bör det ta 23 minuter att ladda det enorma batteriet i BMW:s suv från 10 till 80 procent, enligt TV2 i Norge som tillägger att bilen kan accelerera från 0 till 100 kilometer i timmen på 4,6 sekunder och att topphastigheten är elektroniskt begränsad till 210 km/h.
Där till finns gott om utrymme i bagaget, lastkapaciteten är ovanligt hög för att vara en elbil.
Utöver det har bilen ett 53-liters fack under huven och den nya super-BMW:n kan dra en släpvagn på upp till 2,7 ton.
I oktober är planen att försäljningen ska dra i gång.
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