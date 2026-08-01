BMW sätter nytt batterirekord – så påverkar det din nästa elbil

Bakom det gigantiska batteriet i BMW:s nya suv står en japansk tillverkare och enligt uppgift går det att köra upp till 84 mil och 5 kilometer med batteriet.

BMW:s nya suv väger 2,9 ton

Det är en räckvidd som heter duga men norska TV2 – som uppmärksammar motornyheten – tycker ändå att räckvidden borde vara lite längre med tanke på ett så stort batteripaket.

Samtidigt framgår det att BMW iX5 är nästan fem meter lång och väger 2,9 ton och har en förbrukning därefter, uppskattningsvis mellan 20,1 till 23,9 kilowattimmar per 100 kilometer.

Bilen från den tyska biltillverkaren med huvudkontor i München i Bayern kommer också vara en av de snabbast elbilarna att ladda i Europa med en maxeffekt på 460 kW, vilket är mer än de flesta laddstationer kan erbjuda i dagsläget.

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