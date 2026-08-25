Försäkringsbolag stoppar kinesiska bilar – för dyra att reparera

Läs mer: Elbilarna starkare än någonsin, Tesla får storstryk på flera marknader

Den snabba framfarten på försäljningssidan har dock visat sig innebära bekymmer för bolagens service- och reparationsnätverk.

Franska Automobile Magazine skriver att reservdelar kan behöva skickas efter från Kina, och att hög efterfrågan och långa ledtider innebär att bilen kan bli stående på verkstad förargligt länge, och i värsta fall behöva skrotas även för småskador.

Ett nederländskt försäkringsbolag i den lite mindre klassen, har beslutat att riskerna med att försäkra sådana bilar är för hög – det blir ju försäkringsbolaget som står för kostnaden för lånebil, eller ersättning för skrotad bil.

Tackar också nej till amerikanskt märke

Univé, som bolaget heter, har gått ut med att man inte längre försäkrar bilar av märkena Hongqi, Changan, Voyah, sydkoreanska KGM, Leapmotor, vietnamesiska Vinfast, Jaecoo, MHero och Omoda.

För Dongfeng, amerikanska Lucid, Nio och Zeekr erbjuder försäkringsbolaget endast trafikförsäkring, och ingen ytterligare täckning.

Bland annat BYD tas upp som exempel på snabbt växande märken som också lyckats bygga upp ett välfungerande servicenätverk, och därmed inte omfattas av bolagets nya försäkringsregler.

Hemläxa: Tänk på mer än pris och räckvidd

ANNONS

Enligt försäkringsbolaget är det svårt för bilköpare att veta hur väl ett bilmärke är rustat för att hantera skador och reparationer. En tillverkare kan ha attraktiva modeller och ett väl fungerande försäljningsnät, samtidigt som tillgången på reservdelar och kvalificerade verkstäder fortfarande är begränsad.

”En bils kvalitet och kvaliteten på reparationsorganisationen är två olika saker”, säger konstaterar en representant från Univé. ”Om reservdelar måste transporteras långa sträckor, verkstäder saknar teknisk information eller bara ett fåtal verkstäder kan utföra en viss reparation, kan det dröja länge innan ägaren får tillbaka sin bil. Det är något man vanligtvis inte märker förrän skadan väl har inträffat.”

Han uppmanar därför bilköpare att inte bara titta på pris, räckvidd, säkerhet och utrustning. Även tillgången på reservdelar, reparationsanvisningar och ett väl utbyggt nätverk av verkstäder är faktorer som är värda att ta med i beräkningen vid bilköp.

Läs även:

Forskarna eldade upp sex elbilar – här är deras råd

Elbilens sparkalkyl spricker när krockskadan kostar 40 procent mer

Belgiska stoppet för elbilar – anses för tunga och brandfarliga