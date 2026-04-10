Porsche tappar i försäljning – aktien följer med ned

I Nordamerika, Porsches enskilt största marknad, minskade leveranserna med 11 procent till 18 344 bilar. Borttagna skattelättnader för el- och hybridfordon tynger ytterligare.

Som Dagens PS tidigare rapporterat har Porsche länge sett den elektriska Cayenne som sin nästa tillväxtmotor, men det kortet är ännu inte spelat. Europa backade med 18 procent till 14 710 fordon.

Tyskland hjälpte försäljningen

Den tyska marknaden ökade med 4 procent till 7 778 bilar och modellen 911 växte globalt med 22 procent, driven av Turbo- och GTS-versioner. Det är ett tecken på att varumärkets kärnkoncept håller.

Cayenne ledde volymmässigt med 19 183 leveranser, Macan följde med 18 209, varav 10 130 av dessa var med förbränningsmotor, enligt Finansavisen.

Porsche på börsen

Porsche AG-aktien (PAG911) har tappat drygt 30 procent från sitt 52-veckors högsta och handlas nu runt 41 euro, cirka 445 kronor, en återhämtning med cirka 12,5 procent senaste månaden. Q1-rapporten väntas den 29 april och blir ett stresstest för om marginalerna håller när volymerna faller.

Den nya vd:n Michael Leiters, som tillträdde i januari, planerar nedskärningar och nya lyxmodeller. Det är rätt medicin på sikt. Porsche är inte ett bolag i kris, utan ett bolag under prövning. Det är inte samma sak, men börsen behandlar det ibland så.

Porsche är dessutom inte ensamt om att ha ett tufft år. Vi har tidigare rapporterat om att Lamborghini också har kämpat med tullar och ökade utgifter, trots ett bra försäljningsår.

ANNONS

