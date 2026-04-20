Många förare av elbilar älskar att köra med enbart gaspedalen men frågan är om tekniken faktiskt sparar så mycket energi som utlovas.
Porsche sågar Tesla-ägarnas favoritfunktion för bättre räckvidd
Systemet som kallas enpedalskörning innebär att elbilen bromsar in helt när föraren släpper gaspedalen. Motorn fungerar då som en generator som tar tillvara på rörelseenergin istället för att låta den gå förlorad som värme i vanliga bromsar.
Det finns dock delade meningar om hur effektivt detta egentligen är i praktiken.
Porsche och Polestar ifrågasätter effekten
Biljätten Porsche tillhör de största kritikerna och menar att det ofta är mer effektivt att låta bilen rulla fritt, så kallad segling. Enligt Porsche uppstår energiförluster när strömmen först ska återvinnas och sedan omvandlas igen.
En studie från Frontiers in Mechanical Engineering visar dock att en Chevrolet Bolt kan få 5 procent längre räckvidd med tekniken. Siffran kan bli ännu högre beroende på körstil och temperatur.
Representanter från Polestar påpekar att fördelarna med enpedalskörning minskar vid landsvägskörning. På motorvägar med varierande hastigheter kan systemet till och med motverka sitt syfte.
Samtidigt erkänner Porsche att regenerativ bromsning i sig är avgörande och kan öka räckvidden med så mycket som 30 procent i nya modeller som Macan.
Fördelar i stadstrafik och minskat slitage
En tydlig fördel med att köra med en pedal är att bilens mekaniska bromsar slits betydligt mindre. I stadstrafik med många start och stopp upplever många förare också att det ger en behagligare körupplevelse.
Tillverkare som Audi och BMW erbjuder numera adaptiva lägen där bilen själv bestämmer vilken nivå av motorbroms som är bäst för stunden.
Bromspedalen är fortfarande nödvändig
Trots tekniken poängteras att den vanliga bromspedalen fortfarande är livsviktig för nödsituationer. Även märken som Tesla, som förespråkar enpedalskörning hårt, har kvar vanliga mekaniska bromsar.
Slutsatsen är att effektiviteten styrs av ditt körmönster. Om du ofta sitter i bilköer är det en vinst, men på öppna vägar kan det vara klokare att låta bilen rulla fritt.
