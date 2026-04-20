Porsche sågar Tesla-ägarnas favoritfunktion för bättre räckvidd

Är körning med en pedal bra eller dåligt? (Foto: Adhitya Sibikumar on Unsplash)
Många förare av elbilar älskar att köra med enbart gaspedalen men frågan är om tekniken faktiskt sparar så mycket energi som utlovas.

Systemet som kallas enpedalskörning innebär att elbilen bromsar in helt när föraren släpper gaspedalen. Motorn fungerar då som en generator som tar tillvara på rörelseenergin istället för att låta den gå förlorad som värme i vanliga bromsar.

Det finns dock delade meningar om hur effektivt detta egentligen är i praktiken.

Porsche och Polestar ifrågasätter effekten

Biljätten Porsche tillhör de största kritikerna och menar att det ofta är mer effektivt att låta bilen rulla fritt, så kallad segling. Enligt Porsche uppstår energiförluster när strömmen först ska återvinnas och sedan omvandlas igen.

En studie från Frontiers in Mechanical Engineering visar dock att en Chevrolet Bolt kan få 5 procent längre räckvidd med tekniken. Siffran kan bli ännu högre beroende på körstil och temperatur.

Representanter från Polestar påpekar att fördelarna med enpedalskörning minskar vid landsvägskörning. På motorvägar med varierande hastigheter kan systemet till och med motverka sitt syfte.

Samtidigt erkänner Porsche att regenerativ bromsning i sig är avgörande och kan öka räckvidden med så mycket som 30 procent i nya modeller som Macan.

Fördelar i stadstrafik och minskat slitage

En tydlig fördel med att köra med en pedal är att bilens mekaniska bromsar slits betydligt mindre. I stadstrafik med många start och stopp upplever många förare också att det ger en behagligare körupplevelse.

Tillverkare som Audi och BMW erbjuder numera adaptiva lägen där bilen själv bestämmer vilken nivå av motorbroms som är bäst för stunden.

Tesla inför beroendeframkallande funktion för självkörning

Tesla rullar nu ut en helt ny app som förvandlar körningen till ett spel där bilägare belönas med streaks när de använder mjukvaran Full Self-Driving

Bromspedalen är fortfarande nödvändig

Trots tekniken poängteras att den vanliga bromspedalen fortfarande är livsviktig för nödsituationer. Även märken som Tesla, som förespråkar enpedalskörning hårt, har kvar vanliga mekaniska bromsar.

Slutsatsen är att effektiviteten styrs av ditt körmönster. Om du ofta sitter i bilköer är det en vinst, men på öppna vägar kan det vara klokare att låta bilen rulla fritt.

Missa inte:

Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55

Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid

Billigaste bilägandet – komplett guide. E55

Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se

Mest lästa i kategorin

Bensin

Sverige satsar miljarder på bensin – skrotar klimatmål

19 apr. 2026