Ett nytt steg i utvecklingen av elflyg har tagits. Med ett pris i nivå med en lyxbil öppnas marknaden för både privata och kommersiella aktörer.
Nytt elflyg kostar som en Ferrari – kan förändra hur vi transporterar oss
Den tyska tillverkaren Volocopter presenterar nu sin nya elektriska multicopter VoloXPro.
Med ett startpris på cirka 490 000 euro, motsvarande drygt 5,5 miljoner kronor, placerar sig farkosten i samma prisklass som en Ferrari.
Ambitionen är tydlig. Att göra elflyg tillgängligt på en nivå som tidigare varit reserverad för exklusiva privatflyg.
Samtidigt stärker utvecklingen kring nya elflygplan bilden av att flygtaxi närmar sig ett kommersiellt genombrott.
Inför OS i Los Angeles 2028 pekas evenemanget ut som en möjlig startpunkt där flera bolag kan visa upp fungerande lösningar i skarp drift.
En ny typ av flygmarknad
VoloXPro är en tvåsitsig eVTOL, ett flygplan som kan lyfta och landa vertikalt. Den är utrustad med 18 elektriska motorer och rotorer, vilket ger både redundans och stabilitet.
Det som skiljer modellen från tidigare generationer är vikten. Den är betydligt lättare än Volocopters tidigare modell VoloCity, vilket öppnar för en snabbare certifieringsprocess inom EU.
Målet är att klassificeras som ultralätt flygplan, vilket kan sänka trösklarna för både privatpersoner och operatörer.
Enkelhet som konkurrensfördel
Tekniken bygger på ett så kallat fly-by-wire-system, där datorer hanterar stora delar av flygningen.
Det innebär att piloten inte behöver samma manuella kontroll som i traditionella flygplan. “Med VoloXPro blir elektriskt flyg möjligt till priset av en lyxbil”, säger bolagets tekniske chef David Bausek.
Han betonar också att systemet gör flygningen enklare än tidigare och samtidigt minskar både buller och utsläpp.
Flera användningsområden
Till skillnad från många andra eVTOL-projekt riktar sig VoloXPro inte enbart mot lufttaxi.
Den kan även användas av flygskolor, klubbar och turistindustrin. Räckvidden ligger på cirka 40 kilometer, med en marschfart runt 75 kilometer i timmen.
Batterisystemet är modulärt, vilket gör det möjligt att anpassa prestanda efter behov. Det placerar modellen i ett segment där flexibilitet är viktigare än maximal räckvidd.
En växande marknad
Satsningen kommer i ett läge där konkurrensen inom elektriskt flyg ökar snabbt. Flera aktörer utvecklar liknande lösningar, men få har nått så långt i kommersialiseringen.
Enligt Volocopter planeras flygtester under sommaren, med certifiering i slutet av 2026. “Flygning blir enklare än någonsin tidigare”, säger David Bausek.
Frågan är inte längre om elflyg kommer. Utan hur snabbt det kan bli en del av vår vardag.
