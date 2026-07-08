Blir det bilsemester i Italien i sommar? Då kan dina vinterdäck bli en dyr överraskning. En unik regel kan ge böter på upp till 20 000 kronor, och i värsta fall beslag av bilen. Så här kollar du att du inte betalar i onödan.
Bilsemester i Italien? Här är däckregeln som kan kosta dig 20 000 kronor
Fel bokstav på däcket kan kosta dig tusentals kronor i onödan.
Mellan 15 maj och 15 oktober gäller en unik italiensk regel: vinterdäck eller åretruntdäck med lägre hastighetsindex än det som anges i bilens registreringsbevis är förbjudna. Kontrollerna är stenhårda i sommar, varnar ADAC.
Böterna landar på mellan 430 och 1 730 euro, det kan bli så mycket som 20 000 svenska kronor. I värsta fall kan polisen beslagta bilen på plats.
Så slipper du betala i onödan
Hastighetsindexet är den sista bokstaven i koden på däckets sida, till exempel V:et i ”205/55 R16 91V”.
Jämför den bokstaven med registreringsbeviset innan du kör över gränsen. Är bokstaven lägre i alfabetet på vinterdäcken än vad pappren kräver, byt till sommardäck innan resan. Det räddar din bilsemester.
Bilistorganisationen M Sverige bekräftar att reglerna ofta missförstås. ”Vi ser varje år att många svenska bilresenärer blir överraskade av de italienska däckreglerna”, säger reserådgivaren Katja Runestam Prinzell i en pressrelease från tidigare i år.
Andra regler för husbilar
Regeln gäller personbilar och husbilar under 3,5 ton. Tyngre husbilar bedöms i stället efter belastningsindex, inte hastighetsindex – där är lägre vinterdäcksindex tillåtet även på sommaren, förutsatt att däcken klarar fordonets vikt.
Regeln finns bara i Italien
Prinzell påpekar också att regeln är unik för Italien. ”Den italienska sommarregeln om hastighetsindex gäller inte i Spanien”, säger hon.
Där krävs bara att däcken klarar den hastighet som faktiskt körs, utan datumgräns.
Men det finns annat som kan kosta
För den som är ute på bilsemester i Europa finns det andra dyra fällor väntar längs vägen.
I Tyskland kostar för kort avstånd till bilen framför över 400 euro i böter, plus en månads körförbud. Blinkar du med helljuset för att stressa bilen framför räknas det som ofredande och kan ge fläckat straffregister.
Och i Frankrike är öronsnäckor och hörlurar helt förbjudna bakom ratten. Bara bilens inbyggda bluetooth gäller.
Här är dessutom några vägar att undvika i sommar.
Slutsatsen är enkel: en kontroll av registreringsbeviset innan avfärd kan spara både pengar och en stoppad semester.