Bilsemester i Italien? Här är däckregeln som kan kosta dig 20 000 kronor

Böterna landar på mellan 430 och 1 730 euro, det kan bli så mycket som 20 000 svenska kronor. I värsta fall kan polisen beslagta bilen på plats.

Så slipper du betala i onödan

Hastighetsindexet är den sista bokstaven i koden på däckets sida, till exempel V:et i ”205/55 R16 91V”.

Jämför den bokstaven med registreringsbeviset innan du kör över gränsen. Är bokstaven lägre i alfabetet på vinterdäcken än vad pappren kräver, byt till sommardäck innan resan. Det räddar din bilsemester.

Bilistorganisationen M Sverige bekräftar att reglerna ofta missförstås. ”Vi ser varje år att många svenska bilresenärer blir överraskade av de italienska däckreglerna”, säger reserådgivaren Katja Runestam Prinzell i en pressrelease från tidigare i år.