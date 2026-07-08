Ett system som automatiskt sänker farten när du kör för fort? Tekniskt möjligt – och EU vill se det infört i våra bilar redan år 2030.
Nu får du sno på om du vill köra för fort
EU-kommissionen undersöker nu vägarna till att utrusta nya bilar med en teknik som automatiskt ingriper om föraren överskrider hastighetsgränsen.
Systemet bygger på satellitnavigering, digitala kartor, 5G-signaler och kameror som identifierar trafikskyltar.
Så snart en bil kör in på en väg med lägre hastighet, begränsar mjukvaran motoreffekten och hindrar föraren från att överskrida den tillåtna hastigheter.
I nödsituationer, som när man behöver köra en person till ett sjukhus, ska systemet tillfälligt kunna avaktiveras.
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Diskuterar med tillverkare
Olika källor uppger att EU-kommissionen nu diskuterar med biltillverkare och ansvariga inom trafiksäkerhet, kring en eventuell skärpning av regelverket, skriver nederländska AD Auto.
Skulle reformen genomföras är det det största steget inom trafiksäkerhet sedan kravet på bilbälte kom, påpekar AD.
Sedan juli 2024 måste alla nya bilar vara utrustade med ISA, intelligent hastighetsassistans, för att få säljas inom EU.
Systemet identifierar gällande hastighetsgräns och varnar föraren vid fortkörning. Som det är nu kan föraren ignorera varningen och fortsätta köra för fort.
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Frågetecken kring tekniken
Trafiksäkerhetsorganisationer ser, inte oväntat, stora fördelar med det nya systemet. De menar att antalet allvarliga trafikolyckor snabbt skulle minska, eftersom hastigheten är en av de främsta orsakerna till inte minst dödsolyckor.
Det finns ändå farhågor kring hur tillförlitlig tekniken är. Systemet identifierar inte alltid gällande hastighetsgräns korrekt.
Trafikskyltar kan missar, digitala kartor vara föråldrade och GPS-positionen är inte alltid exakt.
Dessutom påpekar kritiker att en bil som bromsar oväntat för bakomvarande, kan göra att de inte hinner reagera på fartminskningen.
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”Synd på fortkörningsböterna”
Dessutom diskuteras reformen utifrån cybersäkerhet och integritet, förutom det rent mänskliga i att en och annan bilförare kan tycka att det är orimligt att man inte ens får bestämma hastigheten själv.
Här och där muttras det även om att EU-länderna faktiskt skulle gå mista om miljarder i intäkter från fortkörningsböter, om systemet införs.
I vilket fall är diskussionen i full gång inom EU och som en informell ambition nämns att systemet ska vara infört år 2030.