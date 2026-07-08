Nu får du sno på om du vill köra för fort

Så snart en bil kör in på en väg med lägre hastighet, begränsar mjukvaran motoreffekten och hindrar föraren från att överskrida den tillåtna hastigheter.

I nödsituationer, som när man behöver köra en person till ett sjukhus, ska systemet tillfälligt kunna avaktiveras.

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Diskuterar med tillverkare

Olika källor uppger att EU-kommissionen nu diskuterar med biltillverkare och ansvariga inom trafiksäkerhet, kring en eventuell skärpning av regelverket, skriver nederländska AD Auto.

Skulle reformen genomföras är det det största steget inom trafiksäkerhet sedan kravet på bilbälte kom, påpekar AD.

Sedan juli 2024 måste alla nya bilar vara utrustade med ISA, intelligent hastighetsassistans, för att få säljas inom EU.

Systemet identifierar gällande hastighetsgräns och varnar föraren vid fortkörning. Som det är nu kan föraren ignorera varningen och fortsätta köra för fort.

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