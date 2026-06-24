Polisen: Inga soffor på vägarna!

I S:t Karins, i de sydligaste delarna av Finland, påträffades redan i oktober förra året ett minst sagt unikt fordon.

På en elsparkcykel hade en fullbred soffa placerats, vilket gjorde att föraren kunde sitta bekvämt när han rullade fram på gatorna. Soffans storlek gjorde att det hemmasnickrade fordonet täckte hela vägbanan – en person ska ha tillkallat polis, vilka inte lyckades få tag på föraren den gången.

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Då lyckades polispatrullen stanna soffan

Men nyligen blev det andra bullar för föraren av sparkcykelsoffan.

Föraren, en ung man enligt polisens Facebook-inlägg, vågade sig ut på gatorna i S:t Karins för en andra gång i mitten av juni.

Vid det här tillfället hade han en passagerare med sig i den eldrivna soffan, men en polispatrull lyckades få stopp på ekipaget.

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”Även om det egentillverkade fordonet inte kör snabbt kan det vara extremt farligt för föraren, passageraren och andra trafikanter och uppfyller inga säkerhetskrav. Konsekvensen av att köra ett fordon som strider mot reglerna kan vara böter, till exempel för att ha äventyrat trafiksäkerheten”, skriver finska polisen i det varnande inlägget.