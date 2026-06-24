Soffor gör sig bäst hemma i vardagsrummet, om man ska tro inlägget på finska polisens Facebooksida.
Polisen: Inga soffor på vägarna!
Egentligen är det inte soffor specifikt som angrips, utan fordon som byggts om eller modifierats på ett sätt som inte längre gör dem trafiksäkra.
Frågan lyfts på myndighetens sociala medier efter en uppmärksammad polisinsats.
I S:t Karins, i de sydligaste delarna av Finland, påträffades redan i oktober förra året ett minst sagt unikt fordon.
På en elsparkcykel hade en fullbred soffa placerats, vilket gjorde att föraren kunde sitta bekvämt när han rullade fram på gatorna. Soffans storlek gjorde att det hemmasnickrade fordonet täckte hela vägbanan – en person ska ha tillkallat polis, vilka inte lyckades få tag på föraren den gången.
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Då lyckades polispatrullen stanna soffan
Men nyligen blev det andra bullar för föraren av sparkcykelsoffan.
Föraren, en ung man enligt polisens Facebook-inlägg, vågade sig ut på gatorna i S:t Karins för en andra gång i mitten av juni.
Vid det här tillfället hade han en passagerare med sig i den eldrivna soffan, men en polispatrull lyckades få stopp på ekipaget.
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”Även om det egentillverkade fordonet inte kör snabbt kan det vara extremt farligt för föraren, passageraren och andra trafikanter och uppfyller inga säkerhetskrav. Konsekvensen av att köra ett fordon som strider mot reglerna kan vara böter, till exempel för att ha äventyrat trafiksäkerheten”, skriver finska polisen i det varnande inlägget.
”Ingenjörer i grunden”
Istället för att hylla polisinsatsen har flera personer lämnat kommentarer som är kritiska till ingripandet.
”Finland dödar varje innovation som skulle kunna bidra till landets export i framtiden, men tjänstemän kan bara följa lagen som de alltid har gjort och inte titta åt andra hållet. De här personerna som bygger sådana här saker är ingenjörer i grunden, men regelverket förstör allt”, menar en äldre man.
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”Ärligt talat blir jag bara glad när jag ser unga människor göra något med händerna, annat än att bara knappa en mobil eller en dator”, skriver en annan.
Om föraren åtalats för något brott framgår inte i polisens inlägg, eller rapporteringen från finska medier.