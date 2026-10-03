Alfa Romeo 33 Stradale är redan en av världens mest exklusiva moderna superbilar. Bara 33 exemplar tillverkas. Men för en samlare räckte inte ens det. Resultatet är 33 Stradale Perla Nera – ett unikt exemplar där lacken har ersatts av minutiöst handlagd, synlig kolfiber.
Alfa Romeos svarta pärla – extrem 33 Stradale tog tre år att bygga
Namnet betyder ”Svarta pärlan”, och bilen är nummer 03 av de totalt 33 exemplar som Alfa Romeo bygger. Ägaren har själv valt och registrerat namnet Perla Nera.
Projektet är samtidigt det första Alfa Romeo-uppdraget från Bottegafuoriserie, Stellantis exklusiva specialavdelning för Alfa Romeo och Maserati.
För en bilentusiast finns det få namn som framkallar en sådan känsla av vördnad och beundran som Alfa Romeo 33 Stradale.
33 Stradale Perla Nera tar dock det hela till nästa nivå.
Tre år – och inte en droppe lack
Det verkligt extrema sitter i karossen.
Kunden ville ha en 33 Stradale helt utan traditionell lack och i princip utan externa emblem. I stället skulle själva kolfibern bli bilens visuella uttryck.
Det innebar att fibrerna inte bara kunde läggas med fokus på styrka och låg vikt. Varje fiberstruktur behövde placeras så att mönstret blev perfekt när karossen lämnades helt exponerad.
Arbetet ska ha tagit omkring tre år. På motorhuven bildar kolfibern ett V-format mönster, medan taket får ett fiskbensliknande mönster som löper längs bilen.
Avsaknaden av lack innebär dessutom en liten viktbesparing – Perla Nera väger omkring tio kilo mindre än de lackerade bilarna.
För en bil där kolfibermonocoque och aluminium redan används för att hålla vikten nere är det närmast besatt ingenjörskonst, berättar HiConsumption.
Under skalet har Alfa däremot inte försökt uppfinna 33 Stradale på nytt.
Där sitter en 3,0-liters dubbelturbomatad V6, kopplad till en åttastegad dubbelkopplingslåda och bakhjulsdrift. Alfa Romeo anger 620 hästkrafter för 33 Stradale, medan uppgifter om Perla Nera anger över 630 hk. Toppfarten är 333 km/h, och 0–100 km/h ska klaras på under tre sekunder.
Bakom hjulen sitter förstås kolkeramiska Brembo-bromsar.
Det är med andra ord ingen hyperbil byggd för att vinna ett effektkrig. Här ligger poängen snarare i kombinationen av relativt låg vikt, bakhjulsdrift och brutal V6-prestanda.
Säten byggda efter ägaren
Specialbehandlingen fortsätter i kupén. Alcantara blandas med exponerad kolfiber och Alfa Romeos klassiska längsgående ”Cannelloni”-mönster.
Till och med stolarna har konstruerats efter ägarens kropp efter särskilda utprovningar. Växelväljaren bär hans initialer och det specialbyggda bagaget är märkt 03/33.
Bakom allt finns förstås en historisk förebild.
Nya 33 Stradale är en modern tolkning av Franco Scagliones legendariska 33 Stradale från 1967, en gatversion med rötterna i tävlingsbilen Tipo 33. Originalet byggdes i endast 18 exemplar och har blivit en av de mest mytomspunna italienska sportbilarna.
Oklar prislapp
Priset på Perla Nera är hemligt.
Standardversionen av nya 33 Stradale uppges redan ligga över två miljoner dollar och samtliga 33 exemplar är sedan länge sålda.
För ägaren av Perla Nera handlade det dock uppenbarligen inte om att bara köpa en av 33.
Ägaren ville ha en av en.
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