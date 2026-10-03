Alfa Romeos svarta pärla – extrem 33 Stradale tog tre år att bygga

Projektet är samtidigt det första Alfa Romeo-uppdraget från Bottegafuoriserie, Stellantis exklusiva specialavdelning för Alfa Romeo och Maserati.

För en bilentusiast finns det få namn som framkallar en sådan känsla av vördnad och beundran som Alfa Romeo 33 Stradale.

33 Stradale Perla Nera tar dock det hela till nästa nivå.

Tre år – och inte en droppe lack

Det verkligt extrema sitter i karossen.

Kunden ville ha en 33 Stradale helt utan traditionell lack och i princip utan externa emblem. I stället skulle själva kolfibern bli bilens visuella uttryck.

Det innebar att fibrerna inte bara kunde läggas med fokus på styrka och låg vikt. Varje fiberstruktur behövde placeras så att mönstret blev perfekt när karossen lämnades helt exponerad.

Ett mästerverk som tog tre år på sig att bli klar. (Foto: Stellantis)

Arbetet ska ha tagit omkring tre år. På motorhuven bildar kolfibern ett V-format mönster, medan taket får ett fiskbensliknande mönster som löper längs bilen.

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Avsaknaden av lack innebär dessutom en liten viktbesparing – Perla Nera väger omkring tio kilo mindre än de lackerade bilarna.

(Foto: Stellantis)

För en bil där kolfibermonocoque och aluminium redan används för att hålla vikten nere är det närmast besatt ingenjörskonst, berättar HiConsumption.

Under skalet har Alfa däremot inte försökt uppfinna 33 Stradale på nytt.

Där sitter en 3,0-liters dubbelturbomatad V6, kopplad till en åttastegad dubbelkopplingslåda och bakhjulsdrift. Alfa Romeo anger 620 hästkrafter för 33 Stradale, medan uppgifter om Perla Nera anger över 630 hk. Toppfarten är 333 km/h, och 0–100 km/h ska klaras på under tre sekunder.

Toppfarten är 333 km/h, och 0–100 km/h ska klaras på under tre sekunder. (Foto: Stellantis)

Bakom hjulen sitter förstås kolkeramiska Brembo-bromsar.

Det är med andra ord ingen hyperbil byggd för att vinna ett effektkrig. Här ligger poängen snarare i kombinationen av relativt låg vikt, bakhjulsdrift och brutal V6-prestanda.