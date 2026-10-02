40 testade – så står sig Volvos röststyrning mot andra märken

När Google visade upp den uppdaterade versionen av Android Auto poängterade man särskilt att Gemeni, som systemets AI heter, till och med kan hjälpa till med att ta reda på huruvida ett stort paket – exempelvis en tv – passar i backluckan på bilen.

Men linjen mellan hjälpsam och irriterande är hårfin. Tidigare rapportering pekar på att olycksrisken ökar när när det blir omständligare att hantera bilens olika inställningar, för att de göms i djupa pekskärmsmenyer – detsamma gäller troligtvis när man hamnar i ordkrig med AI-assistenten.

Tyska motorklubben, ADAC, har i en stor undersökning kartlagt hur väl olika bilmodeller hanterar röstkommandon. Totalt har 40 modeller granskats, varav två av dem Volvo-bilar.

Röststyrningen är begränsad

Trenden bland tillverkarna är tydlig. Rösten kan främst användas för att styra funktioner kopplade till klimatanläggningen och infotainmentsystemet.

Bara ett fåtal av de 40 testade bilarna tillät föraren att exempelvis styra halvljus, vindrutetorkare eller vissa förarassistanssystem – BMW 5-serien uppges vara bäst i hela testet, bland annat för att den tillåter föraren via röst att konfigurera just de funktionerna.