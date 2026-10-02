När röststyrningen testas i 40 moderna bilar framgår det att de flesta modellerna bara använder funktionen till att styra infotainment och kupéklimat.
40 testade – så står sig Volvos röststyrning mot andra märken
Röststyrning har blivit allt vanligare, om inte standard, i moderna bilar. Smarta AI-assistenter uppges kunna hjälpa till med allt från justering av kupéklimat och navigation till att ringa samtal och notera viktiga datum i kalendern.
När Google visade upp den uppdaterade versionen av Android Auto poängterade man särskilt att Gemeni, som systemets AI heter, till och med kan hjälpa till med att ta reda på huruvida ett stort paket – exempelvis en tv – passar i backluckan på bilen.
Men linjen mellan hjälpsam och irriterande är hårfin. Tidigare rapportering pekar på att olycksrisken ökar när när det blir omständligare att hantera bilens olika inställningar, för att de göms i djupa pekskärmsmenyer – detsamma gäller troligtvis när man hamnar i ordkrig med AI-assistenten.
Tyska motorklubben, ADAC, har i en stor undersökning kartlagt hur väl olika bilmodeller hanterar röstkommandon. Totalt har 40 modeller granskats, varav två av dem Volvo-bilar.
Röststyrningen är begränsad
Trenden bland tillverkarna är tydlig. Rösten kan främst användas för att styra funktioner kopplade till klimatanläggningen och infotainmentsystemet.
Bara ett fåtal av de 40 testade bilarna tillät föraren att exempelvis styra halvljus, vindrutetorkare eller vissa förarassistanssystem – BMW 5-serien uppges vara bäst i hela testet, bland annat för att den tillåter föraren via röst att konfigurera just de funktionerna.
Volvo i toppen
De två svenska modellerna som fick figurera i testet var EC40 och ES90. Båda modellerna har Google Built in, och fick samma betyg av tyskarna. Tillsammans med 14 andra modeller – exempelvis Lynk & Co 08 samt Mercedes CLA EQ – får man helhetsbetyget ”Bra”.
Högt betyg (”Mycket bra”) i kategorierna Luftkonditionering respektive Infotainment är tillräckligt för att kompensera bottenbetyget ”Otillräcklig” då funktionerna kopplade till Vision och assistans testades.
Dacia i botten
Sist på listan hittas två Daciamodeller: Duster och Jogger. Båda bilarna kräver att man använder en app-parad mobiltelefon för röststyrning, vilket i testet beskrivs som ett totalt misslyckande.
Säkerhetsfunktionen som alla missar
I samtliga bilar, också de få bilarna som röststyrningen kunde användas för funktioner utanför klimat- och infotainmentsystem, konstaterades det att en viktig funktion helt verkar ha glömts bort av tillverkarna: Varningsblinkersen.
Inte alla förare är av åsikten att röststyrningen är att föredra framför varken fysiska knappar eller pekskärm. Men många kan nog vara överens om att det är lite märkligt att just varningsblinkersen saknas.
Efter en olycka kan föraren vara skadad, fastklämd eller helt enkelt ha svårt att nå bilens reglage. Då hade det varit praktiskt att kunna skrika ”slå på varningsblinkers” och få bilen att göra det.