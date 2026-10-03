Framtidsyachten – en mjuk monolit med dubbla utepooler

Skapelsen, hittills namnlös, är långsmal och verkar inte bygga speciellt mycket på höjden. Ytterhöljet är nästan helt fritt från detaljer – varken fönster, mantåg eller styrhytt går att skymta. Annat som är vanligt på elitens lyxbåtar saknas också: Helikopterplatta, jetskis och badplattformer – detsamma gäller den senaste trenden som innefattar miniubåtar.

Pool med öppet tak

Den anonyma färgsättningen – vitt och metalliskt grått – kontrasterar mot varandra på ett futuristiskt sätt, och utan några officiella uppgifter kan man eventuellt skymta minst två olika våningar på båten.

Den enda färgskvätten som bjuds på är kristallblå – en stor pool skymtar genom en öppning i taket i aktern, och längre fram har ytterligare en pool placerats. Denna åtnjuter dock inte samma öppna tak som akterpoolen, men ackompanjeras istället av en stor öppning längs babords sida.

I övrigt är Kandaurov förtegen kring hur hon tänker sig hur insidan av farkosten skulle kunna komma att se ut. En enstaka bild visar hur det under poolen i fören placerats en slags lounge-yta, där en vit soffa smälter in i den övriga designen.

Drivlina och styrning lämnas till fantasin

När det kommer till det som faktiskt får skapelsen att röra sig blir det än mer sparsamt med detaljer. Kandaurov presenterar inga uppgifter om motor, drivlina eller räckvidd, och på bilderna syns inga ledtrådar på vad som skulle driva det släta skalet framåt.

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Formspråket får tankarna att sväva iväg till andra motorer än de som brummar och ryker – ett tyst elektriskt hummande ljud skulle nog kännas som ett bättre val. Kanske är de mörkare partierna solpaneler, som alstrar energi medan passagerarna njuter av poolernas ljumma vatten? Spekulationerna passar väl tillsammans med designerns beskrivning av sig själv som någon som kombinerar minimalism och teknik i sina skapelser.

Även frågan om hur farkosten ska styras lämnas obesvarad. Någon traditionell styrhytt går som sagt inte att hitta på utsidan, vilket passar väl in i det monolitiska formspråket. Om det handlar om en dold förarplats, någon form av digital autonom styrning eller om designen helt enkelt inte har kommit så långt, återstår att se – om konceptet någonsin skulle bli verklighet.

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