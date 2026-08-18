Bedragare blåste Porscheägare på miljoner

Nu har ett liknande fall uppdagats i Storbritannien.

BBC skriver om den 57-åriga mannens tillvägagångssätt: Han agerade som bilhandlare och -förmedlare åt Porscheägare, men sålde bilarna utan kundens vetskap och behöll sedan pengarna för att hålla sitt krisande företag, som specialiserade sig på försäljning och renovering av bilar, vid liv.

”De här fordonen var värdefulla för sina ägare, inte bara ekonomiskt utan också på grund av den känslomässiga anknytning många hade till sina bilar”, sade domaren vid Sheffield Crown Court under rättegången.

”Pengarna som kom in betalades inte vidare. Privatpersonerna gick miste om dem. Kunderna har varken fått tillbaka sina pengar eller sina bilar.”

Bakgrunden: Volontärade och räddade en sälunge

Enligt uppgifter från den brittiska tidningen ska mannen ha öppnat sin firma omkring år 2000, i cirka 15 år höll han sig på rätt sida lagen – men 2015 skedde de första bedrägerierna.

Totalt erkänner 57-åringen sig skyldig till 14 bedrägerier, och totalsumman uppgår till motsvarande cirka 13 miljoner kronor.

Faktumet att de stulna pengarna inte använts till personlig vinning, utan för att hålla företaget flytande, tillsammans med mannens bakgrund som volontärarbetare – och att han en gång uppmärksammats av walesiska myndigheter för att ha räddat en sälunge från att bli påkörd tas upp som omständigheter som förmildrar straffet något.

När domen föll så blev det två och ett halvt års fängelsestraff för Porsche-bedragaren.



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