Opel skakar hand med kinesiska Leapmotor för ny SUV

År 2025 bjöd på en nettoförlust för hela koncernen på strax under 300 miljarder kronor. Men när 2026:s första kvartal stängts visar siffrorna en bättring om nästan 200 procent jämfört med förra året.

När andra tillverkare, så som Volkswagen, vacklar av konkurrensen från Kina passar Stellantis på att knyta banden med öst ännu mer.

Ny bil ska utvecklas på rekordtid

I dagarna presenterade nämligen Stellantis-ägda Opel att man slår påsarna ihop med kinesiska Leapmotor för att ta fram nästa helelektriska SUV i det viktiga och hårt konkurrensutsatta C-segmentet.

Förhoppningen är att utvecklingstiden ska kunna kapas drastiskt genom att ta hjälp av de kinesiska ingenjörerna. Enligt Opel räknar man med att kunna släppa bilen på marknaden redan 2028.

”Projektet ska fungera som en modell för effektiv global utveckling och snabbare lansering av nästa generations elbilar,” skriver bolagen tillsammans i ett pressmeddelande.

Att det blev just Leapmotor som Opel ska samarbeta med är inte speciellt överraskande. Stellantis äger 21 procent av Leapmotor, och hela 51 procent av Leapmotor International.

Opel är dock inte först med att vädja om kinesisk hjälp när det gäller ultrasnabb utveckling av nya modeller. Renaults nya Twingo är ett liknande kärleksbarn: På knappt två år lyckades man få ut en ny bil på marknaden. Något som Renaults tekniske chef Philippe Brunet beskriver som omöjligt att genomföra i Europa.