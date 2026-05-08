Bilbranschen mår inte bra, och den tyska jätten Volkswagen verkar vackla i sina steg. I uppgifter från tyska medier klargörs bolagets behov av att hålla ned kostnaderna, och då pekas fyra fabriker ut för en eventuell stängning.
Interna dokument: Fyra fabriker VW överväger att stänga
Volkswagen-vd:n Thomas Schäfer, tycker själv att bolaget tappat bort sig självt i de senaste årens elbilssatsningar. ID-modellerna var ett snedsteg som måste rättas till.
Ny designchef anställdes, bilarna ska bli mer användarvänliga – och framförallt billigare. Men frågan är om det räcker.
Fabriksstängningar kan vara aktuellt
I rapporter från tyska medier uppdagas det att koncernen för interna dialoger gällande att stänga fyra fabriker. Kostnaderna måste sänkas.
Det är fyra specifika fabrikerna som pekas ut ligger i:
- Hannover
- Emden
- Zwickau
- Neckarsulm
De första tre bygger främst elbilar inom Volkswagens egna modellserier. Fabriken i Neckarsulm används av Audi för tillverkning av A5 och A6.
”Det finansiella resultatet visar att vi, för att förbättra och långsiktigt stärka vår konkurrenskraft, konsekvent måste vidareutveckla vår affärsmodell”, säger koncernchefen, Oliver Blume, om utmaningarna.
T-online skriver dock att det är mest troligt att eventuella fabriksstängningar sker i samband med att respektive fabriks bilmodeller fasas ut, vilket kan dröja flera år.
Redan stängt ned i Dresden
Redan 2024 visste koncernen att framtiden skulle bli tuff. Då kom man överens med fackföreningarna om att minska personalstyrkan med mer än 35 000 anställda och sänka kostnaderna med flera miljarder per år.
Ett konkret exempel på sparpaketet var vinterns nedstängning av Dresden-fabriken som invigdes 2002. Där tillverkade man den lite lyxigare sedanen Phaeton, samt ID 3.
En försäljning till kinesiska BYD ska ha varit på tapeten, men Volkswagen själva har i veckan nekat att någon sådan uppgörelse planeras.
Drabbar leverantörer
Exakt hur många jobb som skulle påverkas om de fyra fabrikerna stängs ned är oklart – men för bara ett par veckor sedan blev en tysk dubbelkonkurs hos underleverantörer till Volkswagen kvitto på hur koncernens ekonomiska trångmål kan drabba den enskilde.
Mellan 1000 och 2000 jobb uppges påverkas direkt eller indirekt av de två gjuteriföretagens konkurser.