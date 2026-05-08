Interna dokument: Fyra fabriker VW överväger att stänga

Ny designchef anställdes, bilarna ska bli mer användarvänliga – och framförallt billigare. Men frågan är om det räcker.

Fabriksstängningar kan vara aktuellt

I rapporter från tyska medier uppdagas det att koncernen för interna dialoger gällande att stänga fyra fabriker. Kostnaderna måste sänkas.

Det är fyra specifika fabrikerna som pekas ut ligger i:

Hannover

Emden

Zwickau

Neckarsulm

De första tre bygger främst elbilar inom Volkswagens egna modellserier. Fabriken i Neckarsulm används av Audi för tillverkning av A5 och A6.

”Det finansiella resultatet visar att vi, för att förbättra och långsiktigt stärka vår konkurrenskraft, konsekvent måste vidareutveckla vår affärsmodell”, säger koncernchefen, Oliver Blume, om utmaningarna.

T-online skriver dock att det är mest troligt att eventuella fabriksstängningar sker i samband med att respektive fabriks bilmodeller fasas ut, vilket kan dröja flera år.