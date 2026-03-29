Miljardförlust stoppar inte bonusar till cheferna hos Stellantis
Anställda inom bilkoncernen Stellantis rasar efter beskedet att chefer får bonusar trots en förlust på 275 miljarder kronor, samtidigt som arbetarna blir helt utan vinstdelning, skriver Carscoops.
Biljätten Stellantis, som bland annat äger märken som Chrysler, Jeep och Fiat, befinner sig i en stormig period. Trots att bolaget nyligen redovisade en enorm nettoförlust på motsvarande 275 miljarder svenska kronor för förra året, har det framkommit att vissa tjänstemän och chefer i USA ändå kommer att få prestationsbaserade bonusar i slutet av mars.
Beskedet har mötts av hård kritik från fackförbundet UAW, då de fabriksarbetare som bygger bilarna blir helt utan vinstdelning på grund av det negativa resultatet.
Facket rasar mot ledningens beslut
Enligt uppgifter från Detroit Free Press kommer bonusar att betalas ut till icke-fackliga anställda baserat på individuella mål och resultat inom specifika divisioner. Detta står i skarp kontrast till de kollektivavtalsanställda arbetarna, vars extraersättning är direkt kopplad till företagets justerade rörelseresultat.
Eftersom detta landade på en förlust om cirka 23 miljarder svenska kronor finns det inga pengar att fördela till arbetarklassen på golvet.
”UAW och jag personligen är äcklade över att vi precis informerats om att chefer kommer att få en bonuscheck medan våra medlemmar inte fick någon vinstdelning”, säger Rich Boyer, vice ordförande för UAW.
Han tillägger att medlemmarna bidrar till företagets framgång varje år och förtjänar att få del av den. Han riktar även en känga mot den tidigare högsta ledningen och menar att situationen är ett resultat av dåliga beslut i styrelserummet.
Läs också: Bränslekrisen slår till – nu gäller tak på 280 kronor. Dagens PS
Miljardregn trots uteblivna mål
Även om de absolut högsta cheferna, som vd Antonio Filosa och ordförande John Elkann, gick miste om sina största bonusar då de inte nådde de finansiella målen, är deras ersättningar fortfarande svindlande.
Filosa tjänade totalt cirka 66 miljoner svenska kronor under 2025. Detta inkluderade en grundlön på nästan 17 miljoner svenska kronor samt olika förmåner och bidrag.
Fackets ordförande Shawn Fain sparar inte på krutet när han beskriver situationen som en ”rejäl örfil” och ett tydligt exempel på företagsgirighet. Han betonar att det inte var arbetarna som fattade de beslut som körde företagets vinster i diket, utan att det handlar om dålig ledning från toppen och neråt.
Trots detta ser det ut som att cheferna belönas medan arbetarna drabbas hårdast av de ekonomiska bakslagen.
Missa inte:
Nya BankID-krav kan slå mot tusentals pensionärer. News 55
Krigets miljardnota och generationen som tar mamma till intervjun. Realtid
Billigaste bilägandet – komplett guide. E55