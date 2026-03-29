Miljardförlust stoppar inte bonusar till cheferna hos Stellantis

Biljätten Stellantis, som bland annat äger märken som Chrysler, Jeep och Fiat, befinner sig i en stormig period. Trots att bolaget nyligen redovisade en enorm nettoförlust på motsvarande 275 miljarder svenska kronor för förra året, har det framkommit att vissa tjänstemän och chefer i USA ändå kommer att få prestationsbaserade bonusar i slutet av mars.

Beskedet har mötts av hård kritik från fackförbundet UAW, då de fabriksarbetare som bygger bilarna blir helt utan vinstdelning på grund av det negativa resultatet.

Facket rasar mot ledningens beslut

Enligt uppgifter från Detroit Free Press kommer bonusar att betalas ut till icke-fackliga anställda baserat på individuella mål och resultat inom specifika divisioner. Detta står i skarp kontrast till de kollektivavtalsanställda arbetarna, vars extraersättning är direkt kopplad till företagets justerade rörelseresultat.

Eftersom detta landade på en förlust om cirka 23 miljarder svenska kronor finns det inga pengar att fördela till arbetarklassen på golvet.

”UAW och jag personligen är äcklade över att vi precis informerats om att chefer kommer att få en bonuscheck medan våra medlemmar inte fick någon vinstdelning”, säger Rich Boyer, vice ordförande för UAW.

Han tillägger att medlemmarna bidrar till företagets framgång varje år och förtjänar att få del av den. Han riktar även en känga mot den tidigare högsta ledningen och menar att situationen är ett resultat av dåliga beslut i styrelserummet.

