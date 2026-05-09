Brittiska lyxbilstillverkaren vässar sin grand tourer med mer kraft, snabbare respons och ännu skarpare köregenskaper. Aston Martin tar nu nästa steg i kampen mot Ferrari och Porsche.
Aston Martin släpper nya DB12 S – pressar Ferrari och Porsche
Den nya DB12 S har presenterats som märkets mest dynamiska version av lyxiga grand tourern hittills och riktar sig mot köpare som vill kombinera brutal prestanda med komfort och exklusivitet.
Under skalet har den brittiska sportbilen fått flera tekniska uppgraderingar som ska ge både bättre balans och snabbare respons på vägen.
Samtidigt försöker Aston Martin stärka sin position i premiumsegmentet där konkurrensen hårdnar snabbt.
För märket handlar det inte bara om fart.
Det handlar också om att bevisa att klassiska bensindrivna sportbilar fortfarande kan locka köpare i en allt mer elektrifierad bilvärld.
Samtidigt kommer lanseringen i ett känsligt läge för Aston Martin.
Bolaget har nyligen rapporterats behöva genomföra stora nedskärningar där upp till var femte tjänst kan försvinna som en del av ett omfattande sparprogram.
Det gör nya modeller som DB12 S extra viktiga för märkets framtida lönsamhet och position i lyxbilssegmentet.
Mer kraft och aggressivare design
DB12 S drivs av en 4 liters dubbelturbo V8 från Mercedes AMG som nu levererar 690 hästkrafter.
Effekten har höjts genom mjukvarujusteringar samtidigt som bilen fått uppdaterad fjädring, snabbare styrning och förbättrade system för grepp och kurvtagning.
Accelerationen från 0 till 100 kilometer i timmen klaras på 3,4 sekunder medan toppfarten når över 320 kilometer i timmen.
Aston Martin har dessutom arbetat om bilens aerodynamik med ny frontsplitter, fast bakspoiler och ett mer aggressivt avgassystem med fyra synliga avgasrör.
Invändigt fortsätter märket fokusera på klassisk brittisk lyx med läder, Alcantara och fysiska knappar istället för att flytta alla funktioner till pekskärmar.
Aston Martin vill behålla känslan av klassisk GT
Trots de sportigare uppdateringarna har Aston Martin försökt behålla bilens grand touring känsla.
DB12 S ska fungera lika bra under långa motorvägsresor som på slingriga bergsvägar.
Flera testförare beskriver bilen som både snabbare och mer stabil än tidigare versioner.
Samtidigt blir modellen ett viktigt prestigeprojekt för Aston Martin i en tid där flera lyxbilstillverkare balanserar mellan elektrifiering och traditionella prestandabilar.
Ferrari fortsätter expandera sina hybridmodeller medan Porsche driver utvecklingen mot eldrift allt snabbare.
DB12 S visar däremot att det fortfarande finns en stark efterfrågan på kraftfulla bensindrivna sportbilar med tydlig personlighet, hög komfort och ett ljud som få elbilar kan matcha.
För många entusiaster är det precis den typen av bil som gör Aston Martin relevant även i framtiden.
