Aston Martin släpper nya DB12 S – pressar Ferrari och Porsche

Under skalet har den brittiska sportbilen fått flera tekniska uppgraderingar som ska ge både bättre balans och snabbare respons på vägen.

Samtidigt försöker Aston Martin stärka sin position i premiumsegmentet där konkurrensen hårdnar snabbt.

För märket handlar det inte bara om fart.

Det handlar också om att bevisa att klassiska bensindrivna sportbilar fortfarande kan locka köpare i en allt mer elektrifierad bilvärld.

Samtidigt kommer lanseringen i ett känsligt läge för Aston Martin.

Bolaget har nyligen rapporterats behöva genomföra stora nedskärningar där upp till var femte tjänst kan försvinna som en del av ett omfattande sparprogram.

Det gör nya modeller som DB12 S extra viktiga för märkets framtida lönsamhet och position i lyxbilssegmentet.

Aston Martin DB12 S kombinerar 690 hästkrafter med klassisk brittisk design och skarpare köregenskaper än tidigare. (Foto: Aston Martin)

Mer kraft och aggressivare design

ANNONS

DB12 S drivs av en 4 liters dubbelturbo V8 från Mercedes AMG som nu levererar 690 hästkrafter.

Effekten har höjts genom mjukvarujusteringar samtidigt som bilen fått uppdaterad fjädring, snabbare styrning och förbättrade system för grepp och kurvtagning.

Accelerationen från 0 till 100 kilometer i timmen klaras på 3,4 sekunder medan toppfarten når över 320 kilometer i timmen.

Aston Martin har dessutom arbetat om bilens aerodynamik med ny frontsplitter, fast bakspoiler och ett mer aggressivt avgassystem med fyra synliga avgasrör.

Invändigt fortsätter märket fokusera på klassisk brittisk lyx med läder, Alcantara och fysiska knappar istället för att flytta alla funktioner till pekskärmar.