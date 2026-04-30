Trots ett resultat som med råge överträffar förväntan rasar biljätten Stellans aktie med som mest 10 procent på torsdagen.
Börsen straffar Stellantis – ”väldigt rörigt” resultat
Stellantis redovisar ett justerat rörelseresultat på 960 miljoner euro för första kvartalet. Det är hela 194 procent bättre än för ett år sedan.
Analytikerna hade i snitt räknat med ett rörelseresultat nu på 568 miljoner euro.
Men trots skrällen föll aktien med 10 procent på Milanobörsen i morgonhandeln. Aktien har sedan återhämtat sig och var ned med cirka 6,1 procent enligt senaste rapporten.
Kvartalssiffror från Stellantis är nytt
Stellantis släpper kvartalssiffror för första gången. Tidigare har biljätten, som står bakom kända bilmärken som Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler och Peugeot, bara redovisat sitt resultat halvårsvis.
Enligt företaget blev nettoomsättningen 38,1 miljarder euro under Q1, upp med drygt 6 procent jämfört med samma period i fjol.
Nettovinsten för det nu inrapporterade kvartalet var 377 miljoner euro, vilket kan jämföras med en förlust på 387 miljoner euro under första kvartalet 2025.
Citi: Resultatet är sämre och rörigt
”När vi inleder kvartalsrapportering återspeglar de första tre månaderna 2026 de tidiga resultaten av våra åtgärder för att återställa Stellantis till hållbar och lönsam tillväxt”, säger vd:n Antonio Filosa i ett uttalande som återges av CNBC, som berättar att analytiker på Citi säger att bilbjässens resultat för årets första kvartal är något sämre än väntat, och dessutom ”väldigt rörigt”.
Analytikern Harald Hendrikse från Citi konstaterar bland annat att Stellantis kassaflöde fortfarande är negativt.
Det positiva är att det ser bra ut i både USA och EU, och även i Mellanöstern och Sydamerika.
Hendrikse säger att man förväntar sig en ”betydande debatt om vinstkvaliteten” i Stellantis rapport, och att konsensusuppskattningarna genomgår en ”liten förändring”.
