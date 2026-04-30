Börsen straffar Stellantis – ”väldigt rörigt” resultat

Men trots skrällen föll aktien med 10 procent på Milanobörsen i morgonhandeln. Aktien har sedan återhämtat sig och var ned med cirka 6,1 procent enligt senaste rapporten.

Kvartalssiffror från Stellantis är nytt

Stellantis släpper kvartalssiffror för första gången. Tidigare har biljätten, som står bakom kända bilmärken som Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler och Peugeot, bara redovisat sitt resultat halvårsvis.

Enligt företaget blev nettoomsättningen 38,1 miljarder euro under Q1, upp med drygt 6 procent jämfört med samma period i fjol.

Nettovinsten för det nu inrapporterade kvartalet var 377 miljoner euro, vilket kan jämföras med en förlust på 387 miljoner euro under första kvartalet 2025.

