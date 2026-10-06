Nytt körkortsstöd – juryn delar ut två miljoner

Detta trots att det sedan i augusti i år blivit både enklare och billigare att ta körkort. Den tidigare obligatoriska handledarkursen har nämligen slopats, på order av regeringen.

Branscherna jagar personal som har körkort

Det är OKQ8 som genom Novus genomfört undersökningen som visar klyftan mellan vad arbetsmarknaden kräver och vad jobbsökande kan erbjuda.

De menar att Sverige är att av länderna i Europa med högst ungdomsarbetslöshet, men trots detta så står många branscher – som ofta fungerar som insteg för unga på arbetsmarknaden – inför stora rekryteringsbehov. En gemensam nämnare är att jobben, bland annat inom vård och omsorg, respektive transportsektorn, kräver körkort.

”Körkort har blivit en arbetsmarknadsfråga. För många unga handlar det i praktiken om att kunna söka ett jobb eller inte. Många instegsjobb kräver sällan längre utbildning eller erfarenhet – men däremot körkort. Det riskerar att stänga ute unga från arbetsmarknaden”, säger Karin Eriksson, vd på OKQ8.

I undersökningen, där drygt 1000 unga vuxna i åldern 18–30 år tillfrågats, framgår det att många ser körkortet som en viktig faktor för att säkra arbete.

Nästan alla unga, 97 procent, anser att körkort ökar möjligheten att få jobb. Bland unga som har körkort uppger dessutom 68 procent att det har varit viktigt för att få arbete. Särskilt tydligt är det bland utrikes födda unga kvinnor med körkort, där 82 procent uppger att körkortet varit viktigt för att få jobb.