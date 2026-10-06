Nytt körkortsstöd – juryn delar ut två miljoner

Flera jobbannonser kräver något som många unga arbetssökande inte har – körkort. Nu hoppas OKQ8 kunna hjälpa 100 personer på traven, genom att lansera ett körkortsstöd där sökande kan få upp till 20 000 kronor var.
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Körkortskrav har blivit ett hinder som stoppar unga jobbsökande från att ta sig ut på arbetsmarknaden. Hälften av alla jobbannonser hos Arbetsförmedlingen specificerar körkort som ett krav, samtidigt är det bara fyra av tio unga arbetssökande som når upp till de kraven.
Detta trots att det sedan i augusti i år blivit både enklare och billigare att ta körkort. Den tidigare obligatoriska handledarkursen har nämligen slopats, på order av regeringen.
Branscherna jagar personal som har körkort
Det är OKQ8 som genom Novus genomfört undersökningen som visar klyftan mellan vad arbetsmarknaden kräver och vad jobbsökande kan erbjuda.
De menar att Sverige är att av länderna i Europa med högst ungdomsarbetslöshet, men trots detta så står många branscher – som ofta fungerar som insteg för unga på arbetsmarknaden – inför stora rekryteringsbehov. En gemensam nämnare är att jobben, bland annat inom vård och omsorg, respektive transportsektorn, kräver körkort.
”Körkort har blivit en arbetsmarknadsfråga. För många unga handlar det i praktiken om att kunna söka ett jobb eller inte. Många instegsjobb kräver sällan längre utbildning eller erfarenhet – men däremot körkort. Det riskerar att stänga ute unga från arbetsmarknaden”, säger Karin Eriksson, vd på OKQ8.
I undersökningen, där drygt 1000 unga vuxna i åldern 18–30 år tillfrågats, framgår det att många ser körkortet som en viktig faktor för att säkra arbete.
Nästan alla unga, 97 procent, anser att körkort ökar möjligheten att få jobb. Bland unga som har körkort uppger dessutom 68 procent att det har varit viktigt för att få arbete. Särskilt tydligt är det bland utrikes födda unga kvinnor med körkort, där 82 procent uppger att körkortet varit viktigt för att få jobb.
De största hindren
Sex av tio unga arbetssökande saknar körkort – och av dem menar en stor majoritet att man någon gång avstått söka jobb eller praktik på grund av just körkortskrav i annonserna. Avsaknad på någon att övningsköra tillsammans med, samt en bil att öva i, är en smärtpunkt som många i undersökningen lyfter.
Av de som har körkort, och som svarat på undersökningen, säger cirka 70 procent att de fått ekonomisk hjälp från exempelvis sina föräldrar till att betala för körkortet. Men hos utrikesfödda är motsvarande siffra 28 procent.
Det nya stödet
Från och med dagens datum, 6/10, kan unga körkortselever vända sig till tankjätten OKQ8 för ekonomiskt stöd. Rent konkret är det den som är mellan 18 och 30 år som står utanför arbetsmarknaden och inte redan har körkort som kan söka. Ett krav är att man ska ha svårt att axla kostnaderna själv.
Totalt ska 100 unga väljas fram av en extern jury, de kan få kör- och teorilektioner betalda hos en STR-ansluten körskola till ett värde på upp till 20 000 kronor.
Ansökan öppnar den 6 oktober och stänger den 15 november 2026.