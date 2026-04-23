Från och med första augusti i år blir det lite enklare och lite billigare att ta körkort.
Då blir det lättare att ta körkort – kravet slopas
Regeringen har nämligen beslutat om att slopa kravet på den tre timmar långa, obligatoriska, utbildning som körkortshandledare och -elever gått på körskolorna.
Transportstyrelsen själva beskriver utbildningen som ett tillfälle för handledaren att lära sig om sitt ansvar vid privat övningskörning, och för eleven att få koll på vilka kriterier som gäller vid körkortsprovet. På mötesagendan har har trafiksäkerhet, regler kring övningskörning och miljötänk funnits sedan 2006.
”Bedöms underlätta”
Regeringen har istället sett utbildningen, som generellt sett kostar mellan 300–500 kronor, som ett hinder för den som vill ta körkort.
”Kravet på introduktionsutbildning för övningskörning ska slopas. Detta är en förenkling som kan leda till mer mängdträning eftersom förslaget bedöms underlätta för blivande förare att övningsköra med flera handledare”, kommenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, när förslaget lämnades på remiss i december.
”Ökar riskerna”
Kritiker menar dock att kravet på att gå handledarutbildningen borde finnas kvar.
”Vi har sett att olyckorna minskat sedan man införde utbildningen år 2006. Varför ska man då ta bort något som minskar olyckorna?”, säger Göran Johansson, trafiklärare i Borlänge, till SVT.
Sonja Forward, trafiksäkerhetsforskare på VTI, tror att beslutet kan innebära ökade risker på vägarna.
”Vi pratar om att framföra ett fordon som kan skada och till och med döda andra. Beslutsfattare måste inse att det inte räcker med mängdträning. Det leder ofta till en övertro på den egna förmågan och ökar riskerna”, säger hon i en intervju med Carup.
Körkortsprov kan få längre giltighet
Transportstyrelsen har också föreslagit att giltighetstiden för ett lyckat körkortsprov ska ökas från fyra månader till ett år, något som skulle göra det ännu enklare att ta körkort.
”Att tvingas bevisa sin kompetens genom att göra samma prov flera gånger under relativt kort tid är inte rimligt. Dessutom innebär en förlängning att giltighetstiden för behörighet B harmoniseras och blir enhetlig med vad som gäller för andra behörigheter”, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.