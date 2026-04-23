”Ökar riskerna”

Kritiker menar dock att kravet på att gå handledarutbildningen borde finnas kvar.

”Vi har sett att olyckorna minskat sedan man införde utbildningen år 2006. Varför ska man då ta bort något som minskar olyckorna?”, säger Göran Johansson, trafiklärare i Borlänge, till SVT.

Sonja Forward, trafiksäkerhetsforskare på VTI, tror att beslutet kan innebära ökade risker på vägarna.

ANNONS

”Vi pratar om att framföra ett fordon som kan skada och till och med döda andra. Beslutsfattare måste inse att det inte räcker med mängdträning. Det leder ofta till en övertro på den egna förmågan och ökar riskerna”, säger hon i en intervju med Carup.

Körkortsprov kan få längre giltighet

Transportstyrelsen har också föreslagit att giltighetstiden för ett lyckat körkortsprov ska ökas från fyra månader till ett år, något som skulle göra det ännu enklare att ta körkort.

”Att tvingas bevisa sin kompetens genom att göra samma prov flera gånger under relativt kort tid är inte rimligt. Dessutom innebär en förlängning att giltighetstiden för behörighet B harmoniseras och blir enhetlig med vad som gäller för andra behörigheter”, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.