I Sverige kostar det normalt 1 500 kronor om polisen kommer på dig med att köra bil med mobilen i handen. I Frankrike ryker körkortet.
Lag sedan 3 oktober: Håller du mobilen i handen dras körkortet in
Frankrike skärper nu kampen mot mobilanvändning bakom ratten. En ny instruktion från det franska inrikesdepartementet innebär att landets prefekter ska kunna besluta om tillfälligt indraget körkort för förare som ertappas med mobilen i handen.
Regeln har redan tillämpats i omkring 20 franska departement. Från början av oktober gäller den i hela landet.
Ska ha minskat med 12 procent
Körkortet kan dras in mellan 15 dagar och sex månader för förseelsen. Detta utöver den ordinarie påföljden på 135 euro i böter och tre prickar i det franska körkortssystemet.
”Vi vill få människor att förstå att telefonen bakom ratten i sig är ett tillräckligt farligt beteende”, säger den franska medborgarskapsministern Marie-Pierre Vedrenne till Le Figaro, enligt TF1.
Enligt franska myndighetsuppgifter står ouppmärksamhet bakom 24 procent av de dödliga personskadeolyckorna i landet.
I departementet Landes, där den hårdare modellen infördes tidigare i år, uppges omkring 300 körkort hittills ha suspenderats under tre månader. Myndigheterna uppger också att mobilanvändningen bakom ratten minskat med 12 procent där.
Olagligt även i Sverige sedan 2018
Att hålla mobilen i handen bakom ratten är olagligt även i Sverige. Regeln infördes 2018 och gäller all användning av mobil eller annan kommunikationsutrustning som hålls i handen.
Men för en vanlig överträdelse är den svenska sanktionen betydligt mildare. Polisen anger böter som påföljd och ett fastställt bötesbelopp på 1 500 kronor.
Transportstyrelsen skriver dock att körkort kan återkallas vid upprepade trafikbrott och att körkortsingripanden i vissa fall kan bli aktuella beroende på omständigheterna.
Mobilanvändning kan också vara skäl till åtal för ett grövre brott, som vårdslöshet i trafik, om oaktsamheten är så stor att den utgör en konkret fara för andra eller orsakar en olycka.
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