Lag sedan 3 oktober: Håller du mobilen i handen dras körkortet in

Regeln har redan tillämpats i omkring 20 franska departement. Från början av oktober gäller den i hela landet.

Ska ha minskat med 12 procent

Körkortet kan dras in mellan 15 dagar och sex månader för förseelsen. Detta utöver den ordinarie påföljden på 135 euro i böter och tre prickar i det franska körkortssystemet.

”Vi vill få människor att förstå att telefonen bakom ratten i sig är ett tillräckligt farligt beteende”, säger den franska medborgarskapsministern Marie-Pierre Vedrenne till Le Figaro, enligt TF1.

Enligt franska myndighetsuppgifter står ouppmärksamhet bakom 24 procent av de dödliga personskadeolyckorna i landet.

I departementet Landes, där den hårdare modellen infördes tidigare i år, uppges omkring 300 körkort hittills ha suspenderats under tre månader. Myndigheterna uppger också att mobilanvändningen bakom ratten minskat med 12 procent där.