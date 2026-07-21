Skrotbil såldes vidare för 82 000 – så genomskådar du bilhandlare

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) rekommenderar nu att köpet hävs, enligt SVT.

Ett återkommande mönster

Fallet är långt ifrån unikt. Dagens PS har tidigare skrivit om hur felaktiga bilköp kostar svenska konsumenter 4,2 miljarder kronor på ett år, enligt Konsumentverket, och att begagnataffärer sticker ut bland statistiken.

Bara på Blocket hittade Råd & Rön 84 bilhandlare som struntade i ARN:s beslut men fick fortsätta annonsera. Manipulerade mätarställningar är ett annat känt trick. Att sälja bilen med falska uppgifter är dock bedrägeri.

När bilfirmor tvättar även pengar

Problemet är inte bara slarv och dolda fel. Finanspolisen har också påpekat att bilhandeln är en högriskbransch för penningtvätt. De lyfter fram små bilföretag med få anställda, hög kontanthantering och under- eller övervärderade bilar som varningssignaler, enligt Finanspolisens rapport om penningtvätt inom bilhandel.

Realtid har beskrivit hur penningtvätten ökar och fyra branscher hamnar i riskzonen. Bilhandlare som hanterar kontanter över motsvarande 5 000 euro, eller cirka 55 000 kronor, måste registrera sig i Bolagsverkets penningtvättsregister, enligt Bolagsverket.

Om bara hälften av kontanterna bokförs och hälften försvinner ut i butiker, andra andrahandsköp och dyltik är det dock otroligt svårt att spåra. En brist i svensk systemet för kontroller.

Så skyddar du dig vid bilköp Kontrollera bilens historik hos Transportstyrelsen, jämför mätarställning mot besiktningsprotokoll och servicehistorik.

Ta med bilen till en oberoende verkstad för besiktning före köp, det avslöjar dåliga motorer och dolda fel.

Välj helst en bilhandlare som är medlem i MRF, som lovat att följa ARN:s beslut och varudeklarera begagnade bilar.

Googla firman, läs omdömen på Reco och kontrollera om den finns med på svartlistor över handlare som struntar i ARN.

Betala aldrig stora belopp kontant, och håll all kontakt skriftlig så att du har bevis om det blir tvist.

Anmäl till ARN inom rätt tid. Du har enligt konsumentköplagen rätt att klaga i tre år, men senast två månader efter att felet upptäckts.

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