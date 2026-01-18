Chockpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll.

Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning.

Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till nivåer som för många hushåll blir svåra att bära.

En granskning visar att helförsäkring för Sveriges vanligaste elbilar ofta landar på tiotusentals kronor per år.

I vissa fall når årskostnaden över 70 000 kronor, trots att jämförelsen bygger på normala förutsättningar vad gäller körsträcka, självrisk och ålder. Det skiver Carup.

Vanliga elbilar med extrema premier

Skillnaderna mellan modeller och försäkringsbolag är stora, men det som sticker ut är att även familjeanpassade elbilar drabbas.

För en Tesla Model Y, landets mest sålda elbil, kan helförsäkringen kosta från drygt 15 000 kronor per år för en äldre förare till över 70 000 kronor för yngre bilägare i storstadsområden.

Försäkringskostnaden varierar kraftigt beroende på ålder och bostadsort.

ANNONS

En 29 år gammal förare i norra Sverige möter betydligt lägre premier än en 30 åring i Stockholm, men även i de billigare fallen handlar det sällan om låga belopp.

För många modeller ligger månadskostnaden runt 1 500 till 3 000 kronor.

Läs mer: Räckviddsförlängare blir nytt vapen mot svalnande efterfrågan – Dagens PS