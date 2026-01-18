En ny genomgång visar att helt vanliga elbilar i dag kan kosta lika mycket att försäkra som exklusiva sportbilar.
Chockpriser för elbilsförsäkring – kan kosta upp till 72 000 kronor per år
Priset på begagnade elbilar har fallit kraftigt de senaste åren och gjort tekniken tillgänglig för betydligt fler hushåll.
Men samtidigt har en annan kostnad rört sig i motsatt riktning.
Försäkringspremierna för populära elbilar har stigit till nivåer som för många hushåll blir svåra att bära.
En granskning visar att helförsäkring för Sveriges vanligaste elbilar ofta landar på tiotusentals kronor per år.
I vissa fall når årskostnaden över 70 000 kronor, trots att jämförelsen bygger på normala förutsättningar vad gäller körsträcka, självrisk och ålder. Det skiver Carup.
Vanliga elbilar med extrema premier
Skillnaderna mellan modeller och försäkringsbolag är stora, men det som sticker ut är att även familjeanpassade elbilar drabbas.
För en Tesla Model Y, landets mest sålda elbil, kan helförsäkringen kosta från drygt 15 000 kronor per år för en äldre förare till över 70 000 kronor för yngre bilägare i storstadsområden.
Försäkringskostnaden varierar kraftigt beroende på ålder och bostadsort.
En 29 år gammal förare i norra Sverige möter betydligt lägre premier än en 30 åring i Stockholm, men även i de billigare fallen handlar det sällan om låga belopp.
För många modeller ligger månadskostnaden runt 1 500 till 3 000 kronor.
Prestanda driver upp risken
Sportigare elbilar med hög effekt sticker ut ytterligare.
Tesla Model 3 Performance är dyrast i jämförelsen och når genomgående höga premier oavsett försäkringsbolag.
Även större premiumbilar som Audi Q8 e tron hamnar på nivåer runt 25 000 kronor per år eller mer, även för äldre förare.
Polestar 2 ligger något lägre men förblir kostsam, medan Volkswagen ID.4 GTX framstår som det mest prisvärda alternativet sett till försäkring.
Skillnaderna mellan billigaste och dyraste bolag kan ändå uppgå till flera tusen kronor per år för samma bil.
Risk för bromsad elektrifiering
Ett skäl till att elbilar ofta blir dyrare att försäkra är att elbilar i regel kostar mer att köpa än motsvarande bensin- eller dieselbilar, vilket i sig driver upp premien.
Dessutom kan avancerad teknik och kostsamma batterier påverka reparationskostnaderna, vilket försäkringsbolagen tar hänsyn till när de sätter priset.
Experten pekar också på att specialiserade reservdelar och arbetskraft ofta behövs vid reparationer, vilket kan göra skadekostnader högre för elbilar än för traditionella fordon. Det skriver abbeyautoline.
De höga försäkringskostnaderna riskerar att bli ett hinder för omställningen till el.
I dag kan det i vissa fall vara billigare att privatleasa en ny mindre elbil än att helförsäkra en redan inköpt familjeelbil.
När försäkringen närmar sig kostnaden för själva bilägandet förändras kalkylen.
För hushåll som räknat med lägre driftkostnader kan försäkringsnotan bli den faktor som avgör om elbil är ett realistiskt val eller inte.
Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.
