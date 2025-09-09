Nya skattebeskedet för reseavdrag – tusentals drabbas

Förslaget innebär en oväntad förändring av de ekonomiska förutsättningarna för reseavdrag, något som kan leda till minskade avdrag och ökad skattebörda för många.

Den nya gränsen föreslås gälla från och med nästa år, vilket kan kräva att många ser över sin ekonomi i god tid.

Förändringar i avdragsgränsen

Enligt en promemoria från Finansdepartementet, daterad maj 2025, föreslås en justering av den befintliga beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet. Förslaget handlar om att höja gränsen från 11 000 svenska kronor till 13 000 svenska kronor.

Dags att göra budgeten för 2026. (Foto: Canva)

Denna ändring berör även resor till och från utbildningsplatser samt så kallade inställelseresor.

Den nya lagändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2026 och kommer att tillämpas första gången för beskattningsår som inleds efter den 31 december 2025.

Denna justering har med jämna mellanrum behövts för att förhindra att avdragsnivån urholkas, eftersom den inte är indexerad. Senaste gången gränsen höjdes var den 1 januari 2017.