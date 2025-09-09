En ny promemoria från Finansdepartementet avslöjar planer som kan påverka tusentals svenskar med lång resväg till arbetet.
Nya skattebeskedet för reseavdrag – tusentals drabbas
Mest läst i kategorin
Kriminellas lyxbilar leder till enorma summor för staten
Nya befogenheter leder till stora summor för svenska staten som nu tar del av kriminellas lyxbilar. Pengarna fortsätter att strömma in och polisen har ett stort antal lyxbilar i förvar. Det handlar dels om så kallade distansutmätningar, en metod som har blivit ett kraftfullt verktyg mot den organiserade brottsligheten. Denna möjlighet, som infördes genom en …
Kollaps för Tesla – marknadsandelar ryker
Elbilstillverkaren Tesla har fått se sin marknadsandel i USA krympa rejält. Under åtta års tid har den mer än halverats från 80 till 38 procent. Den amerikanska marknadsandelen sjönk till en nästan åttaårslägsta nivå i augusti, enligt data från analysföretaget Cox Automotive rapporterar Reuters. Tesla stod för ”bara” 38 procent av den totala elbilsförsäljningen under …
Här är Europas bästa land att köra bil i – det är inte Sverige
Att upptäcka ett land med bil kan vara en fantastisk upplevelse, särskilt när vägarna är bra och infrastrukturen underlättar färden. En ny undersökning listar de enklaste länderna. Spanien är bäst i klassen I en ny studie från DiscoverCars.com har man rankat de europeiska länderna baserat på hur lätta de är att köra i. Resultatet baseras …
Lyxiga tyska elbilar ska mosa Tesla och BYD
Tyska biljättar tar upp kampen mot Tesla och de kinesiska elbilsrivalerna – det sker med en djärv satsning. Men analytiker tvivlar och tror att loppet är kört. Mercedes-Benz och BMW tänker göra som Tesla gjorde med Model Y och därigenom erövra elbilsmarknaden, skriver The Wall Street Journal, WSJ. När Tesla släppte Model Y tog den …
Svenska kusten har blivit en stridszon för campinggäster
I skuggan av Allemansrätten utspelar sig en växande konflikt kring olovliga förbudsskyltar mot camping längs Sveriges kuster. En växande konflikt utspelar sig längs den svenska kusten. Det handlar om privata ”camping förbjuden”-skyltar som väcker irritation och osäkerhet hos resenärer som färdas i sina skåpbilar och husbilar. Många av dessa skyltar saknar laglig grund och skapar …
Förslaget innebär en oväntad förändring av de ekonomiska förutsättningarna för reseavdrag, något som kan leda till minskade avdrag och ökad skattebörda för många.
Den nya gränsen föreslås gälla från och med nästa år, vilket kan kräva att många ser över sin ekonomi i god tid.
Förändringar i avdragsgränsen
Enligt en promemoria från Finansdepartementet, daterad maj 2025, föreslås en justering av den befintliga beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet. Förslaget handlar om att höja gränsen från 11 000 svenska kronor till 13 000 svenska kronor.
Denna ändring berör även resor till och från utbildningsplatser samt så kallade inställelseresor.
Den nya lagändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2026 och kommer att tillämpas första gången för beskattningsår som inleds efter den 31 december 2025.
Denna justering har med jämna mellanrum behövts för att förhindra att avdragsnivån urholkas, eftersom den inte är indexerad. Senaste gången gränsen höjdes var den 1 januari 2017.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Påverkan på den personliga ekonomin med nytt reseavdrag
För de cirka 896 000 personer som gjorde avdrag för resor till arbetet under beskattningsåret 2023, kommer förslaget att innebära en minskad skattelättnad.
Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.
Den genomsnittliga avdragsbeloppet, utöver gällande gräns, låg på omkring 22 200 svenska kronor. En person som omfattas av de nya reglerna kan se sin inkomstskatt öka med upp till 2 000 kronor multiplicerat med sin marginalskatt.
Med en genomsnittlig marginalskatt på ungefär 36,20 procent, uppgår den maximala skatteökningen till cirka 725 kronor per år.
För de cirka 14 000 personer som gör avdrag för resor inom näringsverksamhet kan skatteökningen bli högre. Deras skattepliktiga resultat ökar, vilket även påverkar egenavgifterna.
Med en genomsnittlig marginalskatt inklusive egenavgifter på cirka 46,50 procent, kan ökningen av skatt och egenavgifter uppgå till som högst 930 kronor per år.
Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet
Produktionen av Volvos nya flaggskeppsmodell, ES90, har startat och fordonet utmanar ju de traditionella bilkategorierna. Företaget har valt att beskriva
Effekter för olika grupper när det handlar om reseavdrag
Analyserna visar att höjningen av avdragsgränsen påverkar samtliga inkomstgrupper negativt, även om effekten är störst i högre inkomstgrupper.
Effekten på den ekonomiska standarden för dem som berörs beräknas minska med cirka 0,1 procent i genomsnitt.
När det gäller jämställdheten mellan könen bedöms effekten vara marginell, trots att fler män än kvinnor gör avdrag för resor. Under 2023 gjorde cirka 500 000 män avdrag, jämfört med cirka 386 000 kvinnor.
Männen hade också ett högre genomsnittligt avdrag, cirka 24 100 kronor, medan kvinnornas låg på omkring 19 700 kronor.
ID. CROSS vill bli nästa stora folkrörelse på fyra hjul
Volkswagen har nyligen avtäckt en ny elbilskoncept, ID. CROSS Concept, som signalerar företagets fortsatta satsning på elektrifiering. Konceptbilen, som
Påverkan på samhället
De offentligfinansiella effekterna av förslaget beräknas leda till ökade skatteintäkter på cirka 0,57 miljarder kronor per år från och med 2026. Ökningen beräknas främst komma från de kommunala skatteintäkterna, som beräknas öka med cirka 0,58 miljarder kronor.
Samtidigt beräknas de statliga skatteintäkterna minska med cirka 0,01 miljarder kronor, främst på grund av ökade skattereduktioner. Förslaget bedöms också få marginella effekter på miljön, då de flesta som gör avdrag för resor använder bil.
Höjningen av gränsen gäller både för bil och kollektivtrafik, vilket gör att det inte ger en tydlig förändring i relativpriset mellan färdsätten.
Ny elbil på väg: CUPRA lanserar stadsbil
I en avspänd presentation i München har biltillverkaren CUPRA visat upp sin kommande elbil, Raval. Den eldrivna stadsbilen sägs vara inspirerad av
Missa inte:
Nu byts ditt körkort ut – så här påverkas du. E55
Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk. Realtid
Sjukvårdsministern lämnar regeringen. News 55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Talangjakt på Wall Street rena plundringen
En aggressiv rekryteringsvåg har brutit ut på Wall Street, det är riskkapitaljättar som enligt CNBC ”plundrar” marknaden på talanger för att underlätta kapitalanskaffning. Under första halvåret uppges rekryteringarna från private equity-företag har accelererat. Riskkapitalbolagen öppnar gärna plånboken för att knyta till sig de bästa som marknaden kan erbjuda. ”Företag överbetalar glatt för talang”, säger Christopher …
Bäddat för torsdagsdrama: Siffran kan skaka om räntan och börsen
Alla blickar riktas mot torsdagens inflationssiffror i USA, bara dagar före Federal Reserves septembermöte där ödet för räntan avgörs. Efter en svag jobbrapport prisar marknaden redan in en räntesänkning – men frågan är hur stor den blir. Läs mer: Chefsekonom målar upp kusligt scenario för USA – Dagens PS Svaga jobbsiffror ökade pressen på Fed …
Hemlig forskning kan göra internet 45 procent snabbare
Forskare som arbetar lite i skymundan med stöd av en viss teknikjätte har presenterat en ny sorts fiberkabel som kan innebära ett genombrott för digital kommunikation. Tekniken kan göra internet både snabbare och mer energieffektiva. Ett tyst genombrott för fibertekniken Forskare med stöd från Microsoft har presenterat en banbrytande design för fiberoptiska kablar. Den nya …
Skistar-aktien: Mot rött kvartal – men guldläge inför vintern?
När Skistar öppnar böckerna den 1 oktober väntas en förlustsiffra i hundramiljonersklassen flaggar Handelsbanken för i en ny börsanalys av aktien. Men bakom siffrorna tornar bilden av en rekordstark vintersäsong upp sig – med fler utländska gäster, nya flyglinjer och en kalender som gynnar skidturismen som kan ge en uppsida på över 20 procent. Läs …
Nya rekord på Tokyobörsen och Wall Street
Under måndagskvällen, svensk tid, stängde Nasdaq i USA till en ny rekordnotering, och även den japanska börsen fortsätter upp till ny rekordnivå i dag, tisdag. På Wall Street i New York nådde Nasdaq Composite ett nytt intradagshögsta. Det tekniktungga indexet steg med 0,45 procent, vilket är en ny rekordnivå, konstaterar CNBC. Det breda S&P 500 …