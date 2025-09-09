Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nya skattebeskedet för reseavdrag – tusentals drabbas

Skatteavdragen för resor ändras. (Foto: Lars Schröder/TT)
Skatteavdragen för resor ändras. (Foto: Lars Schröder/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 09 sep. 2025Publicerad: 09 sep. 2025

En ny promemoria från Finansdepartementet avslöjar planer som kan påverka tusentals svenskar med lång resväg till arbetet.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Förslaget innebär en oväntad förändring av de ekonomiska förutsättningarna för reseavdrag, något som kan leda till minskade avdrag och ökad skattebörda för många.

Den nya gränsen föreslås gälla från och med nästa år, vilket kan kräva att många ser över sin ekonomi i god tid.

ANNONS

Förändringar i avdragsgränsen

Enligt en promemoria från Finansdepartementet, daterad maj 2025, föreslås en justering av den befintliga beloppsgränsen för avdrag för resor till och från arbetet. Förslaget handlar om att höja gränsen från 11 000 svenska kronor till 13 000 svenska kronor.

Dags att göra budgeten för 2026. (Foto: Canva)
Dags att göra budgeten för 2026. (Foto: Canva)

Denna ändring berör även resor till och från utbildningsplatser samt så kallade inställelseresor.

Den nya lagändringen planeras att träda i kraft den 1 januari 2026 och kommer att tillämpas första gången för beskattningsår som inleds efter den 31 december 2025.

Denna justering har med jämna mellanrum behövts för att förhindra att avdragsnivån urholkas, eftersom den inte är indexerad. Senaste gången gränsen höjdes var den 1 januari 2017.

ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Påverkan på den personliga ekonomin med nytt reseavdrag

ANNONS

För de cirka 896 000 personer som gjorde avdrag för resor till arbetet under beskattningsåret 2023, kommer förslaget att innebära en minskad skattelättnad.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev.

Prenumerera nu

Den genomsnittliga avdragsbeloppet, utöver gällande gräns, låg på omkring 22 200 svenska kronor. En person som omfattas av de nya reglerna kan se sin inkomstskatt öka med upp till 2 000 kronor multiplicerat med sin marginalskatt.

Med en genomsnittlig marginalskatt på ungefär 36,20 procent, uppgår den maximala skatteökningen till cirka 725 kronor per år.

För de cirka 14 000 personer som gör avdrag för resor inom näringsverksamhet kan skatteökningen bli högre. Deras skattepliktiga resultat ökar, vilket även påverkar egenavgifterna.

Med en genomsnittlig marginalskatt inklusive egenavgifter på cirka 46,50 procent, kan ökningen av skatt och egenavgifter uppgå till som högst 930 kronor per år.

Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet

Produktionen av Volvos nya flaggskeppsmodell, ES90, har startat och fordonet utmanar ju de traditionella bilkategorierna. Företaget har valt att beskriva

Effekter för olika grupper när det handlar om reseavdrag

Analyserna visar att höjningen av avdragsgränsen påverkar samtliga inkomstgrupper negativt, även om effekten är störst i högre inkomstgrupper.

ANNONS

Effekten på den ekonomiska standarden för dem som berörs beräknas minska med cirka 0,1 procent i genomsnitt.

När det gäller jämställdheten mellan könen bedöms effekten vara marginell, trots att fler män än kvinnor gör avdrag för resor. Under 2023 gjorde cirka 500 000 män avdrag, jämfört med cirka 386 000 kvinnor.

Männen hade också ett högre genomsnittligt avdrag, cirka 24 100 kronor, medan kvinnornas låg på omkring 19 700 kronor.

ID. CROSS vill bli nästa stora folkrörelse på fyra hjul

Volkswagen har nyligen avtäckt en ny elbilskoncept, ID. CROSS Concept, som signalerar företagets fortsatta satsning på elektrifiering. Konceptbilen, som

Påverkan på samhället

De offentligfinansiella effekterna av förslaget beräknas leda till ökade skatteintäkter på cirka 0,57 miljarder kronor per år från och med 2026. Ökningen beräknas främst komma från de kommunala skatteintäkterna, som beräknas öka med cirka 0,58 miljarder kronor.

Samtidigt beräknas de statliga skatteintäkterna minska med cirka 0,01 miljarder kronor, främst på grund av ökade skattereduktioner. Förslaget bedöms också få marginella effekter på miljön, då de flesta som gör avdrag för resor använder bil.

Höjningen av gränsen gäller både för bil och kollektivtrafik, vilket gör att det inte ger en tydlig förändring i relativpriset mellan färdsätten.

Ny elbil på väg: CUPRA lanserar stadsbil

I en avspänd presentation i München har biltillverkaren CUPRA visat upp sin kommande elbil, Raval. Den eldrivna stadsbilen sägs vara inspirerad av
ANNONS

Missa inte:

Nu byts ditt körkort ut – så här påverkas du. E55

Analytiker: Tesla skulle falla fritt utan Elon Musk. Realtid

Sjukvårdsministern lämnar regeringen. News 55

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AvdragSkattebetalareSkatteverket
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.   

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS