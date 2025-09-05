Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet

Företaget har valt att beskriva den som en kombination av flera olika fordonstyper, vilket skapar en unik design.

Bilen, som produceras i Kina, har en 800-voltsarkitektur, vilket möjliggör snabbare laddning.

Volvo lanserar elbil som utmanar kategorierna

Volvo har meddelat att produktionen av deras senaste flaggskeppsmodell, den helt elektriska ES90, har påbörjats. Bilen, som bygger på Volvos SPA2-plattform, är en viktig del i företagets övergång till en helt elektrifierad fordonsflotta.

Volvo ES90 (Foto: Volvo)

Enligt tillverkaren är ES90 svår att kategorisera som en traditionell sedan, suv eller fastback. Istället beskrivs den som en blandning av flera biltyper, med markfrigång som en suv, silhuett som en fastback och elegansen (deras ord) från en sedan.

Enligt Francesca Gamboni, chief industrial operations officer på Volvo cars, är ES90 en betydande milstolpe.

“Helt elektriska ES90 är en viktig milstolpe när Volvo cars kliver in i en ny era av säkerhet, hållbarhet och teknik som sätter människan i centrum”, säger hon.

Den nya modellen introducerar även en 800-voltsarkitektur, en teknik som är ny för Volvos bilar. Denna arkitektur bidrar till snabbare laddningshastigheter, vilket gör att bilens batteri kan laddas från 10 till 80 procent på bara 22 minuter vid en snabbladdningsstation.