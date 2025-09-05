Dagens PS
EXTRA:

Tvärnit för nya jobb i USA

Dagensps.se
Motor

Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet

Nya Volvo ES90 vid Volvo Cars vid bolagsstämman Göteborg. Foto: (Björn Larsson Rosvall/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Produktionen av Volvos nya flaggskeppsmodell, ES90, har startat och fordonet utmanar ju de traditionella bilkategorierna.

Företaget har valt att beskriva den som en kombination av flera olika fordonstyper, vilket skapar en unik design.

Bilen, som produceras i Kina, har en 800-voltsarkitektur, vilket möjliggör snabbare laddning.

Volvo lanserar elbil som utmanar kategorierna

Volvo har meddelat att produktionen av deras senaste flaggskeppsmodell, den helt elektriska ES90, har påbörjats. Bilen, som bygger på Volvos SPA2-plattform, är en viktig del i företagets övergång till en helt elektrifierad fordonsflotta.

Volvo ES90 (Foto: Volvo)
Volvo ES90 (Foto: Volvo)

Enligt tillverkaren är ES90 svår att kategorisera som en traditionell sedan, suv eller fastback. Istället beskrivs den som en blandning av flera biltyper, med markfrigång som en suv, silhuett som en fastback och elegansen (deras ord) från en sedan.

Enligt Francesca Gamboni, chief industrial operations officer på Volvo cars, är ES90 en betydande milstolpe.

“Helt elektriska ES90 är en viktig milstolpe när Volvo cars kliver in i en ny era av säkerhet, hållbarhet och teknik som sätter människan i centrum”, säger hon.

Den nya modellen introducerar även en 800-voltsarkitektur, en teknik som är ny för Volvos bilar. Denna arkitektur bidrar till snabbare laddningshastigheter, vilket gör att bilens batteri kan laddas från 10 till 80 procent på bara 22 minuter vid en snabbladdningsstation.

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Nya tekniska specifikationer och prestanda

ES90 kommer att erbjudas i flera olika varianter för att möta olika kunders behov. Basmodellen, kallad Single Motor Extended Range, har en motor på 245 kilowatt, vilket motsvarar 333 hästkrafter.

Denna version klarar sprinten från 0 till 100 kilometer i timmen på 6,9 sekunder. Den har en räckvidd på 650 kilometer enligt WLTP-standarden och ett batteri på 92 kilowattimmar.

Priset för denna modell startar på 929 000 svenska kronor.

För de som söker mer kraft erbjuds även två fyrhjulsdrivna varianter. Den mest kraftfulla, Twin Motor Performance, har en motoreffekt på 500 kilowatt, motsvarande 680 hästkrafter.

Denna version accelererar från 0 till 100 kilometer i timmen på endast 4 sekunder. Den har ett större batteri på 102 kilowattimmar och en räckvidd på upp till 700 kilometer.

Startpriset för denna variant är 1 052 000 svenska kronor.

En viktig del av Volvos elektrifiering

Produktionen av ES90 sker vid Volvo cars anläggning i kinesiska Chengdu.

I en rapport om livscykelanalys som företaget publicerade i somras, framgår det att ES90 har ett av de lägsta koldioxidavtrycken bland alla Volvomodeller som hittills har tillverkats.

Gamboni understryker också företagets engagemang för en elektrifierad framtid.

“När produktionen nu är igång bekräftar vi vårt engagemang för en helt elektrifierad framtid och bevisar vår förmåga att förnya oss och möta kundernas krav”, tillägger hon.

BilnyheterVolvoVolvo Cars
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

