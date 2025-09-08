Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Ny elbil på väg: CUPRA lanserar stadsbil

CUPRA Raval (Foto: CUPRA)
CUPRA Raval (Foto: CUPRA)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 sep. 2025Publicerad: 08 sep. 2025

I en avspänd presentation i München har biltillverkaren CUPRA visat upp sin kommande elbil, Raval.

Den eldrivna stadsbilen sägs vara inspirerad av Barcelona.

CUPRA:s nya eldrivna bil

Den spanska biltillverkaren CUPRA har presenterat en ny, helt eldriven stadsbil, som kommer att lanseras på marknaden under nästa år.

Vid ett evenemang i München avtäcktes CUPRA Raval, en bil som är inspirerad av Barcelonas pulserande gator och som är en del av Volkswagen-koncernens stora satsning på elektrisk urban rörlighet.

Enligt uppgifter är bilen en del av “Electric Urban Car Family” som består av fyra bilar från Volkswagen-koncernens “Brand Group Core”.

CUPRA Terramar (Foto: Cupra)
CUPRA Terramar (Foto: Cupra)
En hyllning till staden

Bilen ska vara en hyllning till staden Barcelona och dess livliga stadsdel El Raval, som har lånat sitt namn till bilen. Enligt pressmeddelandet representerar El Raval ständig rörelse, rå energi och en orädd urban karaktär, värden som också definierar den nya modellen.

Designen av bilens kamouflagevinyl, som täckte bilen under presentationen i München, är också en hyllning till stadsdelens gatukarta.

CUPRA Leon Sportstourer (Foto: Cupra)
CUPRA Leon Sportstourer (Foto: Cupra)

En del av en större plan

CUPRA Raval kommer att ha sin globala premiär och lanseras på marknaden under 2026. Den är den första modellen i familjen “Electric Urban Car”, som består av fyra fordon från Volkswagen-koncernen “Brand Group Core”.

Enligt ett pressmeddelande från CUPRA Sverige säger Markus Haupt, tillförordnad vd för CUPRA, att CUPRA Raval formar företagets framtid. Han menar att CUPRA Raval har sammanfört allt som CUPRA står för: ‘känsla, slående design, elektrifierande prestanda och som alltid, förarfokus’.

Han menar också att projektet bakom bilen, “Electric Urban Car Family”, är något som företaget är stolta över att leda från Spanien.

Teknisk information

CUPRA Raval är en helt eldriven bil som har utformats för att föra varumärket bortom traditionella gränser. Bilen är baserad på Volkswagen-koncernens MEB-plattform och har framhjulsdrift. Enligt pressmeddelandet erbjuder den en dynamisk och engagerande upplevelse med fokus på föraren.

Med en längd på fyra meter är den kompakt, men är ändå utformad för mer än bara stadsliv. För att leverera ett sportigt utseende och känsla har bilen ett sportchassi som är 15 mm lägre än standard på plattformen.

Dessutom har den en särskilt finjusterad fjädring, progressiv styrning och ESC Sport, vilket enligt pressmeddelandet gör varje CUPRA Raval till en förarbil.

Från bensin till el: Cupra Leon byter skepnad

Cupra Leon, den spanska biltillverkarens populära modell, kommer att gå över till att bli helt eldriven i sin nästa generation. Men innan dess kommer

Toppversionen av CUPRA Raval, VZ, har en motor på 166 kW, vilket är den högsta effekten för modellen. Den är utrustad med speciella säten, DCC Sport-fjädring och ett ESC OFF-läge. Bilen har också 19-tumshjul med bredare 235 mm däck och VAQ elektronisk differential.

Raval kommer att finnas med två olika batteristorlekar, flera effektnivåer och olika klädslar.

Förare kommer också att ha tillgång till teknik som Travel Assist med filbytesassistent, Intelligent Park Assist och en 360-graders kamera. Dessutom har bilen snabbladdning för smidig laddning.

Volvos elbil får experter att klia sig i huvudet

Produktionen av Volvos nya flaggskeppsmodell, ES90, har startat och fordonet utmanar ju de traditionella bilkategorierna. Företaget har valt att beskriva

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

