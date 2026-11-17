Flygets utsläpp fortsätter att öka i Europa, men jakten på elektrifierade alternativ går långsamt. I Kina har man däremot presenterat ett elflyg med plats för 19 passagerare och räckvidd om 400 kilometer.
Kina drar ifrån: Elflyget rymmer 19 passagerare och kan flyga 40 mil
Flygets klimatpåverkan fortsätter att växa. Under 2025 släppte flygningar från europeiska flygplatser ut 195 miljoner ton koldioxid, enligt miljöorganisationen Transport & Environment. Det är den högsta nivån sedan pandemin och ses som en utveckling åt helt fel håll.
Flygbranschen står visserligen bara för cirka 8 procent av hela EU:s utsläpp, då i kombination med sjöfarten – men ambitionen är ändå att utsläppen ska minskas.
En väg att gå är vätgasplan, något Dagens PS tidigare skrivit om. Rolls Royce har varit framgångsrika i att modifiera befintliga jetmotorer till att köras helt på det miljövänligare bränslet.
Då kommer elflyget till Europa och Sverige
Elektrifiering lyfts fram som ytterligare ett alternativ, men utvecklingen går långsammare än inom vägtrafiken, skriver RISE i en rapport. I Sverige handlar mycket av arbetet fortfarande om mindre flygplan, exempelvis tvåsitsiga modeller för flygutbildning.
Enligt RISE är det framför allt kortare flygsträckor som kan bli aktuella för elektrifiering, att få ett elflyg till och från Visby ser man som en möjlighet framåt.
I ett lite större perspektiv menar den nederländske forskaren Maarten Steinbuch att Europa skulle kunna få elflygplan med plats för omkring 20 passagerare och 500 kilometers räckvidd runt 2035. Större eldrivna passagerarplan med 80–90 platser kan dröja till omkring 2040.
Kina har nu presenterat ett flygplan som redan närmar sig den kapaciteten.
Kinesiska planet har gjort sin första passagerarflygning
Den 14 november genomförde CE-25A sin första flygning med människor ombord. Planet utvecklas av den statliga flygplanstillverkaren COMAC och lyfte från Binzhou i den östra provinsen Shandong, skriver Electrek.
Ombord fanns två piloter och en flygingenjör. Flygningen varade i cirka 16 minuter och man tillryggalade en sträcka på drygt sex mil. Enligt COMAC fungerade flygplanet normalt och samtliga testade parametrar motsvarade förväntningarna.
Det var dock inte första gången planet, med plats för 19 passagerare, lämnade marken. Redan den 2 februari genomfördes en obemannad jungfruflygning. Sedan dess har ytterligare 18 obemannade testflygningar genomförts.
Klarar nästan Arlanda–Visby tur och retur
Konstruktionen på det kinesiska elflyget skiljer sig från traditionella passagerarflygplan: I stället för traditionella jet- eller turbopropmotorer, har CE-25A tio elektriskt drivna kanalfläktar monterade ovanpå vingarna – den uppgivna räckvidden är 400 kilometer, vilket nästan räcker att flyga tur och retur mellan Arlanda och Visby.
Än är det dock inte tal om några kommersiella flygningar. För det krävs en typcertifiering, vilket ännu inte givits av de kinesiska luftfartsmyndigheterna, skriver Euronews.