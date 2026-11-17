Flygbranschen står visserligen bara för cirka 8 procent av hela EU:s utsläpp, då i kombination med sjöfarten – men ambitionen är ändå att utsläppen ska minskas.

En väg att gå är vätgasplan, något Dagens PS tidigare skrivit om. Rolls Royce har varit framgångsrika i att modifiera befintliga jetmotorer till att köras helt på det miljövänligare bränslet.

Då kommer elflyget till Europa och Sverige

Elektrifiering lyfts fram som ytterligare ett alternativ, men utvecklingen går långsammare än inom vägtrafiken, skriver RISE i en rapport. I Sverige handlar mycket av arbetet fortfarande om mindre flygplan, exempelvis tvåsitsiga modeller för flygutbildning.

Enligt RISE är det framför allt kortare flygsträckor som kan bli aktuella för elektrifiering, att få ett elflyg till och från Visby ser man som en möjlighet framåt.

I ett lite större perspektiv menar den nederländske forskaren Maarten Steinbuch att Europa skulle kunna få elflygplan med plats för omkring 20 passagerare och 500 kilometers räckvidd runt 2035. Större eldrivna passagerarplan med 80–90 platser kan dröja till omkring 2040.

Kina har nu presenterat ett flygplan som redan närmar sig den kapaciteten.