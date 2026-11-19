I ett pressmeddelande från början av veckan visas motorcykeln upp tillsammans med dignitärer från olika myndigheter: Vikt på 194 kg, vridmoment på 113 Nm och 0–100 km/h river man av på blott 3,1 sekunder. Med alla mått mätta handlar det om en preformance-modell i toppskiktet.

BMW själva beskriver den som aerodynamiskt optimerad och en modell byggd för racing. Prislappen ligger på 411 700 kronor, men exemplaret som hamnat hos Dubai-polisen är resultatet av ett samarbete med AGMC – en handlare som bland annat representerar BMW i regionen.

Inga actionpackade biljakter

Trots att Dubai är välkänt för sina megamotorvägar, och råkar vara bara någon timme bort från platsen där BYD nyligen blev först i världen med att pressa upp en produktionsbil i 500 km/h väntar en lugnare framtid för fartdemonen till polishoj.

Jobbet som motorcykeln ska genomföra är nämligen främst symboliskt. En lycklig förare (eller olycklig, beroende på hur bekväm modellen är att köra långsamt med) ska glida runt i maklig takt vid stadens populära resmål. Någon lista har myndigheterna inte bjudit på men tankarna går till stadens kända torn, Dubai Mall och Miracle Garden.

Där är syftet att man ska verka relationsstärkande med både inhemska invånare och turister, skriver Netzwelt.

Världens lyxigaste polisbilar

BMW:n är varken det enda eller första exklusiva fordonet hamnat i Dubai-polisens garage. Myndigheten har genom åren byggt upp en ohemult exklusiv fordonsflotta där modeller som Bugatti Veyron, Lamborghini Aventador, Ferrari FF och Porsche 918 Spyder figurerar. I gömmorna ska även en Tesla Cybertruck och en Lotus Eletre R finnas, skriver Jalopnik som gått igenom det exklusiva stallet.

Och inte heller bland de fyrhjuliga kraftpaketen handlar det om att utrusta polisen med hastighetskapital nog för att kunna hålla jämna steg med stadens fartsyndare. Fordonen ska synliggöra och bidra till polisens närvaro, snarare än att användas i regelrätta biljakter.

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Italienska polisen jobbar på ett liknande sätt, där fick man strax efter sommaren nycklarna till en Lamborghini Temerario – också med toppfart norr om 300 knyck. Där uppgavs dock att en hel del av prestandan kan komma att användas i vissa specialuppdrag, så som när donerade organ behöver fraktas mellan sjukhus på kort tid.