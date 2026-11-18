Förfarandet är inte helt olikt mätningarna som sker i den svenska polisens nya radarbilar – där är det dock hastigheten som mäts, men i båda fallen visas mätdatan upp i realtid via en skärm i bilens kupé. Och om värdena sticker iväg får respektive myndighet anledning att stoppa det uppmättat fordonet.

I den danska kontexten kan det handla om allt från trasigt avgasreningssystem till mer medvetna försök att kringgå utsläppskraven.

Kan avslöja utsläppsfusk

Enligt TV2 är det framför allt lastbilar med problem med avgasreningen som snifferbilen är ute efter. Moderna diesellastbilar har avancerade system för att hålla nere utsläppen av bland annat kväveoxider, men tekniken kan både gå sönder och manipuleras.

Med snifferbilen, en vit VW ID Buzz enligt video publicerad av den danska tidningen, behöver myndigheten inte längre förlita sig lika mycket på slumpmässiga kontroller. I stället kan misstänkta fordon väljas ut direkt i trafiken och kallas in för en närmare undersökning, vilket innebär ett mer exakt och effektivt tillvägagångssätt.

Ett högt mätvärde är dock inte automatiskt ett bevis på att föraren försöker fuska. Det kan också bero på ett tekniskt fel eller att avgasreningen ännu inte nått sin normala arbetstemperatur.

Enligt TV Syd har Danmark i dag tre sådana kontrollbilar. Föraren Henning Vadstrup berättar att det blivit allt glesare mellan lastbilarna med för höga utsläpp.

”När vi fick utrustningen för några år sedan kunde vi ofta ta bort en lastbil om dagen med för höga värden. Idag kan det ta flera dagar innan vi hittar en”, säger han.

En fjärdedel av de stoppade visade tecken på manipulation

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Tekniken är förhållandevis ovanlig på europeiska vägar. En studie listar, förutom Danmark, också Tyskland, Österrike, Belgien, Tjeckien och Slovakien som länder där plume chasing används eller använts.

I Danmark har man varit igång sedan 2020 – och då visade en rapport från den danska myndigheten att lite mindre än 10 procent av de mätta fordonen hade för höga utsläppsvärden. .

Bland de närmare undersökta fordonen hade 67 procent fel eller problem med avgasreningen, medan 24 procent uppvisade tecken på manipulation.