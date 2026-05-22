Nya Renault Clio kan bli en av årets smartaste småbilar

Nya Clio bygger vidare på en filosofi där effektivitet och vardagsekonomi står i centrum snarare än stora skärmar och överdriven effekt.

Resultatet är en bil som i många avseenden känns mer genomtänkt än betydligt dyrare modeller. I tester lyfts framför allt den låga förbrukningen fram.

Hybridversionen klarar omkring 5,4 liter per 100 kilometer vilket ger en räckvidd på över 77 mil på en tank. Det är siffror som lär locka många europeiska bilköpare när både bränslepriser och levnadskostnader fortsätter att pressa hushållen.

Samtidigt sker satsningen på nya Clio i ett läge där Renault pressas hårt att sänka kostnaderna.

Nyligen kom uppgifter om stora neddragningar bland koncernens ingenjörer när konkurrensen från kinesiska tillverkare och kraven på snabbare utveckling av billigare elbilar fortsätter att öka i hela branschen.

Nya Renault Clio har fått ett betydligt mer sportigt och modernt formspråk där den sluttande bakdelen och skarpare linjerna ska ge småbilen en mer premiumbetonad känsla på vägen. (Foto: Renault)

Renault satsar på det praktiska

Clio försöker inte vara futuristisk eller tekniskt överdriven.

Istället handlar mycket om att bilen ska fungera enkelt i vardagen. Interiören är relativt avskalad men samtidigt praktisk med fysiska knappar, god sikt och smarta förvaringslösningar.

Komforten får också oväntat höga betyg för klassen.

Samtidigt märks det att Renault lagt fokus på att hålla vikten nere och skapa en bil som känns lättkörd både i stadstrafik och på landsväg.

Det kan bli en viktig fördel framöver.

Allt fler bilköpare börjar nämligen ifrågasätta utvecklingen där nya bilar blivit allt större trots att många främst använder bilen för kortare vardagsresor.