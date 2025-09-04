Världens ögon på München: Nya Clio avslöjas

Närmare bestämt handlar det om den sjätte generationen av deras mest populära bil, Renault Clio.

En ikon återuppstår

Sedan lanseringen 1990 har Clio varit en konstant storsäljare och en sann ikon på bilmarknaden. Faktum är att den under första halvan av 2025 var Europas mest sålda bil, med hela 130 500 exemplar rullande ut från fabriken.

Med en så imponerande historia i ryggen är det inte konstigt att förväntningarna är skyhöga inför den nya versionen.

Bilvärldens ögon kommer att riktas mot München, där den nya Clio-modellen ska presenteras vid en världspremiär i samband med den internationella bilutställningen som inleds den 8 september.

Den som inte har möjlighet att vara på plats kan ändå följa hela spektaklet via en livesändning på Renaults webbplats.