Världens ögon på München: Nya Clio avslöjas

Nuvarande generation Renault Clio. (Foto: Renault)
Nuvarande generation Renault Clio. (Foto: Renault)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Det har skapats en stor uppståndelse kring den franska biltillverkaren Renault, som nu har bekräftat att de är på väg att lansera en helt ny modell.

Närmare bestämt handlar det om den sjätte generationen av deras mest populära bil, Renault Clio.

En ikon återuppstår

Sedan lanseringen 1990 har Clio varit en konstant storsäljare och en sann ikon på bilmarknaden. Faktum är att den under första halvan av 2025 var Europas mest sålda bil, med hela 130 500 exemplar rullande ut från fabriken.

Med en så imponerande historia i ryggen är det inte konstigt att förväntningarna är skyhöga inför den nya versionen.

Bilvärldens ögon kommer att riktas mot München, där den nya Clio-modellen ska presenteras vid en världspremiär i samband med den internationella bilutställningen som inleds den 8 september.

Den som inte har möjlighet att vara på plats kan ändå följa hela spektaklet via en livesändning på Renaults webbplats.

Många ser fram emot mässan. (Foto: Renault)
Många ser fram emot mässan. (Foto: Renault)
Mer än bara en bil

Men det är inte bara nya Clio som kommer att stå i centrum. Renault passar även på att visa upp en rad andra spännande fordon vid sin monter.

Besökarna kommer att få en exklusiv titt på konceptbilen Emblème, den lekfulla Renault 5 Turbo 3E, samt de helelektriska Renault 5 E-tech electric och Renault 4 E-Tech electric.

För den som vill ta med sig en bit av bilhistorien hem, finns det även ett utbud av profilsaker från Originals Store tillgängligt.

Det är tydligt att Renault satsar stort på sin presentation i München, och att de vill visa upp hela sin bredd, från den klassiska Clio till framtidens elektriska fordon.

Med sin starka försäljningsprestanda och en historia som sträcker sig över 35 år, har Clio redan visat att den har en självsäker plats i bilvärlden.

Nu återstår det att se hur den nya, sjätte generationen kommer att tas emot av allmänheten och bilentusiasterna.

Med lanseringen av nya Clio vill Renault bevisa att de fortsätter att vara en ledande aktör inom bilindustrin. Med sin historia och sin förmåga att anpassa sig efter marknadens krav, är det inte konstigt att många nu väntar med spänning på att se vad den nya modellen har att erbjuda.

Låt oss hoppas att detta varumärke står pall för Kinas övertag.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

