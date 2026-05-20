Regeringens stoppade plan för effekttariffer är inte död. Nu pekar nya signaler på att avgiften kan komma tillbaka i ny form och påverka både hushåll och elbilsägare.
Kritiserad elavgift kan återvända – slår mot svenska hushåll
Debatten om svenska elräkningar har blossat upp igen.
Efter massiv kritik pausades planerna på de omstridda effekttarifferna som skulle börja gälla fullt ut 2027.
Men nu står det klart att frågan långt ifrån är begravd.
Enligt branschföreträdare arbetar regeringen redan med ett nytt förslag kring hur avgiften ska kunna införas på ett mer begripligt sätt för kunderna.
Samtidigt väntas svenska hushåll möta fler nya kostnader kopplade till energi och boende under de kommande åren.
Kombinationen av högre nätkostnader, energiinvesteringar och nya avgifter gör att många experter nu varnar för att hushållens fasta utgifter kan fortsätta stiga trots att inflationen bromsat in.
Elförbrukningen ska styras över dygnet
Tanken bakom effekttariffer är att hushåll ska betala mer när mycket el används samtidigt.
Systemet ska få människor att sprida ut sin elförbrukning över dygnet för att minska belastningen på elnäten.
Det kan exempelvis påverka när elbilar laddas, när tvättmaskiner används eller när hushåll kör större apparater.
“Det kommer tillbaka i någon form”, säger Per Lundqvist, professor i energiteknik vid KTH, om de pausade effekttarifferna.
Flera experter menar att Sverige på sikt måste hitta nya sätt att hantera det hårt belastade elnätet när elektrifieringen accelererar.
Elbilsägare kan påverkas mest
Frågan har blivit särskilt känslig för svenska elbilsägare.
Många reagerade kraftigt när flera elbolag började införa modeller där hög samtidig elanvändning kunde leda till betydligt högre nätavgifter.
Kritiker menar att hushåll riskerar att straffas ekonomiskt för normal vardagsanvändning.
Andra varnar samtidigt för att elnäten inte kommer klara framtidens ökande belastning utan någon form av styrning.
“Vi tycker att ett omtag är rimligt”, säger Mattias Wondollek från Energiföretagen.
Samtidigt varnar flera energiexperter för att Sveriges elnät står inför stora investeringar när elektrifieringen accelererar.
Enligt Svenska kraftnät om framtidens ökade elbehov kan Sveriges elanvändning nästan fördubblas fram till 2045 i takt med att fler elbilar, batterifabriker och industrier kopplas upp mot nätet.
Det är en av huvudorsakerna till att frågan om nya nätavgifter och effektstyrning nu blivit allt mer politiskt laddad.
Valfråga inför nästa mandatperiod
Bakom regeringens paus ligger också politiska risker.
Effekttarifferna blev snabbt impopulära bland många hushåll som redan pressas av höga räntor, inflation och stigande levnadskostnader.
Flera bedömare menar att frågan blev för känslig inför nästa valrörelse.
Samtidigt fortsätter elektrifieringen av samhället i snabb takt.
Allt fler elbilar, batterier och värmepumpar innebär att elförbrukningen väntas öka kraftigt under kommande år.
Det gör att frågan om nya elavgifter sannolikt bara skjutits på framtiden.
Experter tror därför att någon form av effektstyrning till slut blir svår att undvika.
Men nästa modell väntas behöva bli betydligt enklare och mer politiskt acceptabel för svenska hushåll.
