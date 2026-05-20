Kritiserad elavgift kan återvända – slår mot svenska hushåll

Men nu står det klart att frågan långt ifrån är begravd.

Enligt branschföreträdare arbetar regeringen redan med ett nytt förslag kring hur avgiften ska kunna införas på ett mer begripligt sätt för kunderna.

Samtidigt väntas svenska hushåll möta fler nya kostnader kopplade till energi och boende under de kommande åren.

Kombinationen av högre nätkostnader, energiinvesteringar och nya avgifter gör att många experter nu varnar för att hushållens fasta utgifter kan fortsätta stiga trots att inflationen bromsat in.

Elförbrukningen ska styras över dygnet

Tanken bakom effekttariffer är att hushåll ska betala mer när mycket el används samtidigt.

Systemet ska få människor att sprida ut sin elförbrukning över dygnet för att minska belastningen på elnäten.

Det kan exempelvis påverka när elbilar laddas, när tvättmaskiner används eller när hushåll kör större apparater.

“Det kommer tillbaka i någon form”, säger Per Lundqvist, professor i energiteknik vid KTH, om de pausade effekttarifferna.

Flera experter menar att Sverige på sikt måste hitta nya sätt att hantera det hårt belastade elnätet när elektrifieringen accelererar.