Det största problemet med elbilar? De låter ju nästan ingenting… och är alldeles för jämna att köra. Så antar jag att Mercedes-ingenjörerna – eller de som bestämmer över ingenjörerna – resonerade när man utvecklade nya AMG GT EV.
Nya el-Mercedes: Låter och känns som en V8
Den fyrdörrade coupén klipper 0-100 på knappa 2,5 sekunder och känns, och låter, precis som tidigare fossildrivna modeller. Om än med lite mer tryck ”under huven”.
Ljudet av en V8
Mercedes nya elbil har nämligen utrustats med högtalare för att simulera ljudet av en mullrande V8, små motorer i sätena för att likna vibrationerna från samma V8 och även fått ett slags fejk-växlingspaket.
Just det, en varvtalsmätare har man petat in också – med redline som motsvarar V8:ans gräns omkring 7000 varv, värt att jämföra med elmotorernas gränser runt 13 000 respektive 15 000.
Reaktionerna från biljournalisterna har, kanske inte helt förvånande, varit svala.
”Mercedes säger att de lagt ner mycket arbete på detta, för att få ljudet helt rätt och efterlikna alla de (dåliga) egenskaperna hos en förbränningsmotor – som att varva ur, sacka och så vidare”, skriver Jameson Dow för Electrek och konstaterar vidare:
”Jag har provat ett liknande fejkväxlingssystem i Ioniq 5 N, och även om jag fortfarande tycker att det är ganska onödigt och inte skulle ha det på i vanlig körning, så respekterar jag åtminstone hur långt Mercedes gick med det – de begränsar dig till cirka 32 km/h om du inte växlar upp från första växeln.”
”Undertecknad ser det som inget annat än ett marknadsföringstrick; om du verkligen saknar det mullrande ljudet från en V8, varför inte köpa en V8-AMG?”, skriver Dan Mihalascu för Autoblog.
Tekniken imponerar
Bortsett från ovan nämnda vattendelare har nya AMG GT EV en hel del imponerande egenskaper.
800V-arkitektur tillåter dig att fylla det 106 kWh stora batteriet från 10–80 procent på drygt 11 minuter, vilket bör ge cirka 45 mil i räckvidd. Total räckvidd uppges vara cirka 70 mil enligt WLTP.
De tre Axial flux-motorerna från Yasa ger 1153 hästkrafter i den topptrimmade AMG GT 63-modellen.
Sju olika körlägen, varav ett kan justeras av föraren, ger ingående kontroll över bland annat drivlinans respons, antispinn och styrrespons.
Skärmfokus
TopGear liknar interiörkänslan med den hos en nattklubb i Berlin – rött, silver och svart. Mycket led-ljus och tre rejäla skärmar: Två till föraren och en till passageraren.
Sätena är kraftigt skålade och man stoltserar med en ny batteridesign som gör fotutrymmena i baksätet rymligare än i de flesta andra elbilar.
Bagageutrymmet beskrivs som enormt av Electreks Jameson Dow, som konstaterar att det går att peta in skidutrustning för fyra personer där bak. Rent konkret handlar det om 415 liter där bak och 41 liter i frunken.