Nya el-Mercedes: Låter och känns som en V8

Ljudet av en V8

Mercedes nya elbil har nämligen utrustats med högtalare för att simulera ljudet av en mullrande V8, små motorer i sätena för att likna vibrationerna från samma V8 och även fått ett slags fejk-växlingspaket.

Just det, en varvtalsmätare har man petat in också – med redline som motsvarar V8:ans gräns omkring 7000 varv, värt att jämföra med elmotorernas gränser runt 13 000 respektive 15 000.

Bild: Mercedes

Reaktionerna från biljournalisterna har, kanske inte helt förvånande, varit svala.

”Mercedes säger att de lagt ner mycket arbete på detta, för att få ljudet helt rätt och efterlikna alla de (dåliga) egenskaperna hos en förbränningsmotor – som att varva ur, sacka och så vidare”, skriver Jameson Dow för Electrek och konstaterar vidare:

”Jag har provat ett liknande fejkväxlingssystem i Ioniq 5 N, och även om jag fortfarande tycker att det är ganska onödigt och inte skulle ha det på i vanlig körning, så respekterar jag åtminstone hur långt Mercedes gick med det – de begränsar dig till cirka 32 km/h om du inte växlar upp från första växeln.”

”Undertecknad ser det som inget annat än ett marknadsföringstrick; om du verkligen saknar det mullrande ljudet från en V8, varför inte köpa en V8-AMG?”, skriver Dan Mihalascu för Autoblog.