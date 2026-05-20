Kinesiska batteritillverkaren CATL har presenterat en ny generation elbilsbatterier som kan förändra framtidens elbilar. Det handlar om batterier som ger en räckvidd på upp till 100 mil och dessutom laddas på bara några minuter.
Nya superbatteriet – 100 mils räckvidd och laddning på fyra minuter
Frågor om snabbladdningens påverkan, värmestress och dyrt batteribyte lever kvar.
Världens största batterietillverkare CATL slår dock hål på myterna om elbilsbatterier. CATL hävdar att framtidens elbilsbatterier håller längre än själva bilen och att rädslan för snabbladdning och värme är överdriven.
Nyheten om den nya generationen batterier har väckt stor uppmärksamhet inom bilindustrin.
CATL levererar till biljättarna
CATL är redan världens största tillverkare av elbilsbatterier och levererar batterier till stora bilmärken som Tesla, BMW och Volkswagen.
Därför får företagets nya teknik stor betydelse för hela bilindustrin. Många experter tror att snabbare laddning och längre räckvidd är avgörande för att fler människor ska välja elbil framför bensin- och dieselbilar.
CATL säger att deras nya teknik kan ladda batteriet från 10 till nästan 80 procent på omkring fyra till sex minuter, beroende på modell och laddningssystem, enligt Elbilen.
Det är ungefär lika snabbt som att tanka en bensinbil. Om tekniken fungerar i praktiken kan den minska den så kallade räckviddsångesten som många fortfarande känner inför elbilar.
Många frågetecken kvarstår
Samtidigt finns det vissa frågetecken kring företagets siffror. Flera experter och användare på nätforum påpekar att räckvidden påverkas av faktorer som bilens vikt, väder, körstil och hastighet. Dessutom bygger de högsta siffrorna på kinesiska testmetoder som ofta ger längre räckvidd än europeiska och amerikanska tester.
En annan utmaning är infrastrukturen.
Kan dröja för Sverige
För att kunna ladda på fyra minuter krävs extremt kraftfulla laddstationer som ännu inte finns i stor skala utanför Kina. Det betyder att tekniken kan dröja innan den blir vanlig i Europa och Sverige.
Trots detta ses CATL:s nya batterier som ett stort tekniskt genombrott. Om företaget lyckas hålla sina löften kan framtidens elbilar få både längre räckvidd och betydligt kortare laddtider.
Något som kan göra elbilen mer attraktiv för miljontals människor världen över, inklusive i Sverige.
Missa inte:
CATL får megaorder på priskapande batteriteknik. Dagens PS
Elbilsboomen pressar industrin – batterierna räcker inte till. Dagens PS