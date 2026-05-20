Nya superbatteriet – 100 mils räckvidd och laddning på fyra minuter

Nyheten om den nya generationen batterier har väckt stor uppmärksamhet inom bilindustrin.

CATL levererar till biljättarna

CATL är redan världens största tillverkare av elbilsbatterier och levererar batterier till stora bilmärken som Tesla, BMW och Volkswagen.

Därför får företagets nya teknik stor betydelse för hela bilindustrin. Många experter tror att snabbare laddning och längre räckvidd är avgörande för att fler människor ska välja elbil framför bensin- och dieselbilar.

CATL säger att deras nya teknik kan ladda batteriet från 10 till nästan 80 procent på omkring fyra till sex minuter, beroende på modell och laddningssystem, enligt Elbilen.

Det är ungefär lika snabbt som att tanka en bensinbil. Om tekniken fungerar i praktiken kan den minska den så kallade räckviddsångesten som många fortfarande känner inför elbilar.