Mercedes-Benz presenterar sin första helt elektriska C-klass. Specifikationerna imponerar på pappret, men flera frågor kvarstår.
Nya Mercedes C-klass – 800 km räckvidd och ny teknik, men vad kostar det?
Mercedes-Benz tar steget in i nästa fas av sin elektrifieringsstrategi med den nya eldrivna C-klassen. Modellen bygger på märkets dedikerade elbilsplattform MB.EA och erbjuder enligt uppgift upp till 800 kilometers räckvidd.
En siffra som, om den avser WLTP-standarden, placerar bilen bland de mest långtgående elbilarna på marknaden. I dagsläget är det bara Mercedes egna EQS som överträffar den nivån.
Men räckviddsangivelser bör som alltid tolkas med försiktighet. Verklig räckvidd beror på körstil, temperatur och hastighet, och energieffektiviteten varierar kraftigt mellan modeller.
Mercedes har ännu inte redovisat förbrukningssiffror, vilket gör det svårt att bedöma hur bilen presterar i praktiken.
Snabbladdning
Bilen använder ett 800-voltsystem med upp till 330 kW laddeffekt, vilket ska ge 80 procent batteri på cirka 22 minuter. Det är konkurrenskraftigt, men inte unikt.
BMW:s nya i3 Neue Klasse erbjuder 400 kW-laddning och 90 mils räckvidd, och BYD siktar på att krympa laddtiden till fem minuter med nästa generations batteriteknik, även om det ännu inte är en färdig produkt.
Mercedes nya laddteknik håller alltså jämna steg med konkurrenterna snarare än att leda fältet.
Digital upplevelse i centrum
Invändigt fortsätter Mercedes sin satsning på digitala ytor. Instrumentpanelen domineras av en gigantisk glasskärm som sträcker sig från dörr till dörr, i en lösning som kallas Hyperscreen och erbjuds som tillval.
Standardversionen, kallad Superscreen, är något mindre. Det nya MBUX-systemet integrerar AI för att anpassa funktioner efter förarens beteende, och en head-up-display med förstärkt verklighet projicerar information i synfältet.
Trenden mot ”software-defined vehicles” – där bilar i praktiken blir mjukvarustyrda datorer väcker dock frågor.
En granskning av 25 bilmärken visar att bilindustrin är den sämsta produktkategorin när det gäller integritetsskydd, och att många förare godkänner omfattande datainsamling vid leverans utan att förstå konsekvenserna.
Dessutom har programvarufel redan orsakat allvarliga leveransförseningar hos flera tillverkare, däribland Volvo, Porsche och General Motors.
Förarassistans med 27 sensorer
Chassit har uppgraderats med bakhjulsstyrning och upp till 27 sensorer och kameror för nästa generations förarassistanssystem.
Mercedes anger dock inte vilken nivå av autonom körning systemet siktar på – en väsentlig detalj som saknas.
Stenhård konkurrens
Mercedes har ännu inte kommunicerat pris, exakta leveranstider eller vilka marknader som får bilen först.
Konkurrensen i premiumsegmentet är hårdare än någonsin. 58 nya bilmodeller väntas under 2026–2027.
Det är en blandning av el, hybrid och förbränningmotorer där ungefär hälften positionerar sig i premiumsegmentet.
Samtidigt pressar tillverkare som BYD priserna nedåt med aggressiva specifikationer, och utvecklingstakten i branschen gör att nya modeller riskerar att kännas föråldrade redan efter ett år.
Mercedes lovar mycket
Nya elektriska C-klassen visar att Mercedes menar allvar med sin omställning. Men med stenhård konkurrens, oklart pris och en bransch i snabb förändring återstår det att se om modellen kan leva upp till förväntningarna när den väl når kunderna.
