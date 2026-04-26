Nya Mercedes C-klass – 800 km räckvidd och ny teknik, men vad kostar det?

Digital upplevelse i centrum

Invändigt fortsätter Mercedes sin satsning på digitala ytor. Instrumentpanelen domineras av en gigantisk glasskärm som sträcker sig från dörr till dörr, i en lösning som kallas Hyperscreen och erbjuds som tillval.

Standardversionen, kallad Superscreen, är något mindre. Det nya MBUX-systemet integrerar AI för att anpassa funktioner efter förarens beteende, och en head-up-display med förstärkt verklighet projicerar information i synfältet.

Trenden mot ”software-defined vehicles” – där bilar i praktiken blir mjukvarustyrda datorer väcker dock frågor.

En granskning av 25 bilmärken visar att bilindustrin är den sämsta produktkategorin när det gäller integritetsskydd, och att många förare godkänner omfattande datainsamling vid leverans utan att förstå konsekvenserna.

Dessutom har programvarufel redan orsakat allvarliga leveransförseningar hos flera tillverkare, däribland Volvo, Porsche och General Motors.

Den nya Mercedes C-klass sätter en ny standard i kupén med en panoramaskärm som sträcker sig över hela instrumentpanelen och suddar ut gränsen mellan bil och digital plattform. (Foto: Mercedes)

Förarassistans med 27 sensorer

Chassit har uppgraderats med bakhjulsstyrning och upp till 27 sensorer och kameror för nästa generations förarassistanssystem.

Mercedes anger dock inte vilken nivå av autonom körning systemet siktar på – en väsentlig detalj som saknas.

Stenhård konkurrens

Mercedes har ännu inte kommunicerat pris, exakta leveranstider eller vilka marknader som får bilen först.

Konkurrensen i premiumsegmentet är hårdare än någonsin. 58 nya bilmodeller väntas under 2026–2027.

Det är en blandning av el, hybrid och förbränningmotorer där ungefär hälften positionerar sig i premiumsegmentet.

Samtidigt pressar tillverkare som BYD priserna nedåt med aggressiva specifikationer, och utvecklingstakten i branschen gör att nya modeller riskerar att kännas föråldrade redan efter ett år.

Mercedes lovar mycket

Nya elektriska C-klassen visar att Mercedes menar allvar med sin omställning. Men med stenhård konkurrens, oklart pris och en bransch i snabb förändring återstår det att se om modellen kan leva upp till förväntningarna när den väl når kunderna.

