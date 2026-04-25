Franska Peugeot fortsätter att utmana i mellanklassen. Men bakom den djärva designen döljer sig en bil som balanserar mellan stil och kompromisser.
Nya Peugeot 408 utmanar med sin design
Peugeot 408 är en bil som väcker uppmärksamhet direkt. Den låga, coupéliknande silhuetten kombineras med ett SUV-inspirerat formspråk.
Resultatet är en modell som tydligt bryter mot segmentets normer. Men frågan är om design räcker.
Samtidigt bygger modellen på en tydlig strategi från Peugeot att kombinera flera segment i en och samma bil.
408 blandar fastback-design med SUV-egenskaper och modern hybridteknik, där el- och bensinmotor samverkar för att både sänka bränsleförbrukningen och öka flexibiliteten i vardagskörningen.
Design som sticker ut
Fronten domineras av Peugeots karakteristiska grill och smala LED-strålkastare. Den visuella tyngdpunkten ligger lågt, vilket ger bilen ett sportigt uttryck.
Bakdelen är minst lika distinkt, med en markerad linjeföring och en sluttande takprofil som förstärker coupékänslan.
Det är ett medvetet grepp från Peugeot. Att särskilja sig i ett segment där många modeller upplevs som likartade.
Komfort och utrymme
Trots den sportiga exteriören är fokus tydligt på komfort. Kupén erbjuder gott om plats, särskilt i framsätet där förarmiljön är utformad med tydlig ergonomi.
Baksätet är rymligt nog för vardagsbruk, även om den sluttande taklinjen påverkar utrymmet något för längre passagerare.
Fjädringen prioriterar komfort framför sportighet, vilket märks på längre sträckor där bilen upplevs stabil och förutsägbar.
Motor och körkänsla
408 drivs av en hybridlösning med en systemeffekt på 240 hästkrafter. Kraften räcker för att ge bilen en pigg karaktär, men det är inte en utpräglad sportbil.
Styrningen är lätt och responsiv, vilket gör bilen smidig i stadstrafik. Samtidigt saknas den direkta feedback som mer sportinriktade modeller erbjuder.
Bränsleförbrukningen hålls nere tack vare hybridtekniken, vilket stärker modellens position i en tid där effektivitet är avgörande.
En kompromiss med tydlig riktning
Peugeot 408 är inte byggd för att vara bäst på allt. Den är byggd för att erbjuda något annat. En design som sticker ut, kombinerad med en bekväm körupplevelse och modern teknik.
“Peugeot 408 är en av de mest iögonfallande modellerna i sin klass”, konstateras i bland annat Auto Motor Sport.
Samtidigt finns svagheter. Sikten bakåt påverkas av designen och körkänslan når inte upp till de mest dynamiska konkurrenterna.
För köpare som prioriterar stil och komfort är 408 ett starkt alternativ. För den som söker ren körglädje finns det andra val.
Peugeot har valt sin väg. Och den är tydlig.
Missa inte:
Topplista: De mest energieffektiva elbilarna 2026 – Dagens PS
Experterna eniga – det här är sämsta hybridkombin – Dagens PS