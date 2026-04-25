Nya Peugeot 408 utmanar med sin design

Komfort och utrymme

Trots den sportiga exteriören är fokus tydligt på komfort. Kupén erbjuder gott om plats, särskilt i framsätet där förarmiljön är utformad med tydlig ergonomi.

Baksätet är rymligt nog för vardagsbruk, även om den sluttande taklinjen påverkar utrymmet något för längre passagerare.

Fjädringen prioriterar komfort framför sportighet, vilket märks på längre sträckor där bilen upplevs stabil och förutsägbar.

Motor och körkänsla

408 drivs av en hybridlösning med en systemeffekt på 240 hästkrafter. Kraften räcker för att ge bilen en pigg karaktär, men det är inte en utpräglad sportbil.

Styrningen är lätt och responsiv, vilket gör bilen smidig i stadstrafik. Samtidigt saknas den direkta feedback som mer sportinriktade modeller erbjuder.

Bränsleförbrukningen hålls nere tack vare hybridtekniken, vilket stärker modellens position i en tid där effektivitet är avgörande.

En kompromiss med tydlig riktning

Peugeot 408 är inte byggd för att vara bäst på allt. Den är byggd för att erbjuda något annat. En design som sticker ut, kombinerad med en bekväm körupplevelse och modern teknik.

“Peugeot 408 är en av de mest iögonfallande modellerna i sin klass”, konstateras i bland annat Auto Motor Sport.

Samtidigt finns svagheter. Sikten bakåt påverkas av designen och körkänslan når inte upp till de mest dynamiska konkurrenterna.

För köpare som prioriterar stil och komfort är 408 ett starkt alternativ. För den som söker ren körglädje finns det andra val.

Peugeot har valt sin väg. Och den är tydlig.

Missa inte:

Topplista: De mest energieffektiva elbilarna 2026 – Dagens PS

Experterna eniga – det här är sämsta hybridkombin – Dagens PS