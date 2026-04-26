“Software-defined vehicle” – bilen har blivit en dator på hjul

Det beskriver en ny generation bilar där funktioner, prestanda och upplevelse i allt större utsträckning styrs av kod.

Det förändrar spelreglerna. Samtidigt visar utvecklingen att moderna bilar i allt högre grad fungerar som uppkopplade datorer.

Nya analyser pekar på att fordon i dag samlar in och skickar stora mängder data, vilket både möjliggör nya funktioner och väcker frågor om integritet och kontroll.

Från hårdvara till kod

Traditionellt har bilar utvecklats kring mekaniska komponenter. Uppdateringar har krävt fysiska ingrepp och nya modellgenerationer.

Nu flyttas fokus till digitala plattformar. I en mjukvarudefinierad bil kan funktioner uppdateras trådlöst.

Nya egenskaper kan aktiveras efter köpet och prestanda kan justeras utan att bilen lämnar garageuppfarten. Det gör bilen mer lik en smartphone än ett klassiskt fordon.