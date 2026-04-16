Mercedes-Benz raderar gränsen mellan bil och dator när de nu visar upp en instrumentpanel som består av en enda gigantisk glasskärm.
Har Mercedes världens största skärm i nya C-Klass?
Mercedes-Benz planerar att visa upp den nya elektriska C-Klass i sin helhet om bara några dagar, men redan nu får vi en första inblick i bilens interiör.
Den mest iögonfallande detaljer är utan tvekan den nya instrumentpanelen som domineras totalt av digitala ytor och frågan är om någon annan tillverkare kan matcha denna storlek. För den som trodde att biltillverkaren skulle dra ner på antalet skärmar visar dessa bilder på motsatsen då tekniken nu sträcker sig från dörr till dörr i en obruten linje.
Den enorma lösningen kallas för Hyperscreen och kommer att erbjudas som ett tillval till kunderna. Som standard utrustas bilen med en något mindre variant som kallas för Superscreen, även om tillverkaren ännu inte har presenterat exakta detaljer eller bilder på det enklare utförandet.
Fokus på digital kontroll och avancerat klimat
De flesta av bilens funktioner styrs direkt via den stora skärmen, men Mercedes har valt att behålla en liten rad med fysiska knappar på mittkonsolen. Ratten är utrustad med haptiska kontroller och två fysiska reglage för att underlätta hanteringen under körning.
Luftutsläppen har fått en framträdande roll i designen med stora turbinformade ventiler på sidorna och rektangulära öppningar i mitten. Företaget betonar att de har utvecklat ett helt nytt klimatsystem för den elektriska modellen.
Tack vare en ny värmepump med flera källor ska kupén kunna värmas upp dubbelt så snabbt som i modeller med förbränningsmotor.
Systemet är även programmerat för att avfukta och kyla luften precis så mycket som behövs för att undvika att passagerarna drabbas av torra ögon.
Stjärnhimmel i glastaket och veganska material
Precis som många andra moderna elbilar kommer den elektriska C-Klass som standard med ett heltäckande glastak. Taket går inte att öppna, men som tillval finns en funktion kallad Sky Control. Detta innebär att 162 lysande stjärnor byggs in i glaset och dessa kan synkroniseras med bilens övriga stämningsbelysning för att skapa en unik atmosfär i kupén.
När det gäller materialvalen erbjuds både klassiskt läder och ett helt veganskt alternativ. Det veganska paketet introducerades först i den elektriska suv-modellen GLC och fokuserar på mjuka ytor och hållbara material. Inredningen kan även prydas med olika träslag eller kolfiberliknande detaljer beroende på kundens önskemål.
Ljudupplevelsen hanteras av system från Burmester med högtalargaller i rostfritt stål.
Komfort och tystnad i fokus
Mercedes har lagt stor vikt vid sittkomforten och erbjuder nya exklusiva framstolar som tillval. Dessa stolar har ett avancerat elektropneumatiskt fyrvägs svankstöd och massagefunktioner som täcker hela ryggstödet.
För att göra resan så tyst som möjligt har ingenjörerna tagit fram nya strategier för ljudisolering. Genom att använda speciella fästen mellan hjulupphängning och kaross, samt utveckla en tystare elmotor och en mer dämpad luftkonditionering, ska bullret i kupén minimeras.
Inom kort sker den officiella världspremiären och då kommer även bilens tekniska specifikationer och yttre design att avslöjas för allmänheten.
