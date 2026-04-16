Har Mercedes världens största skärm i nya C-Klass?

Den mest iögonfallande detaljer är utan tvekan den nya instrumentpanelen som domineras totalt av digitala ytor och frågan är om någon annan tillverkare kan matcha denna storlek. För den som trodde att biltillverkaren skulle dra ner på antalet skärmar visar dessa bilder på motsatsen då tekniken nu sträcker sig från dörr till dörr i en obruten linje.

Den enorma lösningen kallas för Hyperscreen och kommer att erbjudas som ett tillval till kunderna. Som standard utrustas bilen med en något mindre variant som kallas för Superscreen, även om tillverkaren ännu inte har presenterat exakta detaljer eller bilder på det enklare utförandet.

(Foto: Mercedes-Benz)

Fokus på digital kontroll och avancerat klimat

De flesta av bilens funktioner styrs direkt via den stora skärmen, men Mercedes har valt att behålla en liten rad med fysiska knappar på mittkonsolen. Ratten är utrustad med haptiska kontroller och två fysiska reglage för att underlätta hanteringen under körning.

Luftutsläppen har fått en framträdande roll i designen med stora turbinformade ventiler på sidorna och rektangulära öppningar i mitten. Företaget betonar att de har utvecklat ett helt nytt klimatsystem för den elektriska modellen.

Tack vare en ny värmepump med flera källor ska kupén kunna värmas upp dubbelt så snabbt som i modeller med förbränningsmotor.

Systemet är även programmerat för att avfukta och kyla luften precis så mycket som behövs för att undvika att passagerarna drabbas av torra ögon.