Trafikbrott på semestern kan snart ha effekten att du förlorar körkortet även här hemma i Sverige, efter att EU-parlamentet godkänt två nya stora trafikreformer med körkortsregler.
Nya körkortsregler – farliga förare ska portas i hela EU
Europaparlamentet har godkänt två stora reformer av EU:s körkortsregler som syftar till att öka trafiksäkerheten och harmonisera lagstiftningen mellan medlemsländerna, rapporterar Euronews.
Den första förändringen innebär att körförbud som utfärdas i ett EU-land framöver ska gälla i hela unionen. I dag kan en förare som förlorar sitt körkort i ett land ofta fortsätta köra i andra länder, inklusive det land där körkortet är utfärdat. Ungefär 40 procent av trafikförseelser som begås utomlands förblir därför ostraffade, enligt sajten.
Körförbud – i hela EU
Enligt de nya reglerna kommer ett körförbud som meddelas i ett EU-land att gälla i alla medlemsstater, även om förarens körkort är utfärdat någon annanstans. Förbudet gäller vid allvarliga trafikbrott som rattfylleri, drograttfylleri, extrem fortkörning samt olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga skador.
Det omfattar även användning av mobiltelefon och andra distraherande enheter under körning, enligt
När ett land beslutar om ett körförbud ska det meddela det land som utfärdat körkortet genom ett standardiserat EU-formulär. Det landet har sedan 15 dagar på sig att dra in körkortet, vilket innebär att föraren inte får köra i något EU-land under förbudets giltighetstid.
Det finns dock vissa undantag, rapporterat Euronews.
Ett land kan vägra att erkänna ett annat lands körförbud om överträdelsen inte motsvarar ett lika allvarligt brott enligt den egna lagstiftningen. Till exempel varierar gränserna för rattfylleri mellan medlemsstaterna.
Körkortsregler
Den andra reformen handlar om införandet av ett digitalt EU-körkort och uppdaterade regler för körkortsprov och giltighet. Det digitala körkortet ska kunna visas upp via mobiltelefon och kommer gradvis att bli den huvudsakliga formen, även om det fysiska kortet fortfarande kan begäras.
Nya förare får en tvåårig prövotid med strängare straff för bland annat rattfylleri och bristande användning av säkerhetsbälte eller barnstol.
Det blir också nya åldersgränser: Från 17 års ålder kan unga ta körkort men måste ha en erfaren förare med sig tills de fyller 18.
Körkort kommer fortsättningsvis att gälla i 15 år för personbilar och motorcyklar samt i fem år för tunga fordon. Medlemsländerna får dock besluta om kortare giltighetstid för förare över 65 år.
Brist på yrkesförare
För att hantera den stora bristen på yrkesförare sänks åldersgränsen till 18 år för lastbilsförare och 21 år för bussförare. Denna förändring har kritiserats av flera ledamöter som menar att den kan äventyra trafiksäkerheten, eftersom yngre förare statistiskt sett är mer olycksdrabbade, rapporterar Euronews.
De nya reglerna innebär också att utbildningen för blivande förare ska lägga större vikt vid risker kopplade till döda vinklar, distraktioner och samspelet med oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare.
Lagstiftningspaketet, som redan har fått klartecken av EU:s medlemsstater, ska införas i nationell lagstiftning inom tre år.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
