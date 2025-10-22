Nya körkortsregler – farliga förare ska portas i hela EU

Europaparlamentet har godkänt två stora reformer av EU:s körkortsregler som syftar till att öka trafiksäkerheten och harmonisera lagstiftningen mellan medlemsländerna, rapporterar Euronews.

Den första förändringen innebär att körförbud som utfärdas i ett EU-land framöver ska gälla i hela unionen. I dag kan en förare som förlorar sitt körkort i ett land ofta fortsätta köra i andra länder, inklusive det land där körkortet är utfärdat. Ungefär 40 procent av trafikförseelser som begås utomlands förblir därför ostraffade, enligt sajten.

Körförbud – i hela EU

Enligt de nya reglerna kommer ett körförbud som meddelas i ett EU-land att gälla i alla medlemsstater, även om förarens körkort är utfärdat någon annanstans. Förbudet gäller vid allvarliga trafikbrott som rattfylleri, drograttfylleri, extrem fortkörning samt olyckor som leder till dödsfall eller allvarliga skador.

Det omfattar även användning av mobiltelefon och andra distraherande enheter under körning, enligt

När ett land beslutar om ett körförbud ska det meddela det land som utfärdat körkortet genom ett standardiserat EU-formulär. Det landet har sedan 15 dagar på sig att dra in körkortet, vilket innebär att föraren inte får köra i något EU-land under förbudets giltighetstid.

Det finns dock vissa undantag, rapporterat Euronews.

Ett land kan vägra att erkänna ett annat lands körförbud om överträdelsen inte motsvarar ett lika allvarligt brott enligt den egna lagstiftningen. Till exempel varierar gränserna för rattfylleri mellan medlemsstaterna.