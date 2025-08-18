Färre får körkort i Stockholm – här är de vanligaste misstagen

Samtidigt blir kötiderna längre för alla som vill ta körkort, och nu avslöjas de vanligaste felen.

Många chansar hej vilt

I Stockholms län har andelen godkända uppkörningar på första försöket minskat från 47 procent år 2015 till 41 procent år 2024. Siffrorna är ännu sämre på vissa platser, där endast drygt 35 procent klarar provet.

Det gäller Farsta och Järfälla, två kontor som länge har haft dåliga resultat, med en minskning på över tio procentenheter sedan 2015 i Farsta.

Enligt Martin Sarri, chef för Trafikverkets förarprovsenhet, beror den negativa trenden delvis på att fler elever chansar på uppkörningen utan att vara tillräckligt förberedda. Han säger till Mitt i Stockholm att de ser många kunder som verkar tänka ‘går det så går det’.