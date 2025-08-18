Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Färre får körkort i Stockholm – här är de vanligaste misstagen

Många tar chansen att skriva provet trots att de inte är lämpade. (Foto: Canva)
Många tar chansen att skriva provet trots att de inte är lämpade. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Andelen som klarar uppkörningen på första försöket har minskat i Stockholms län.

Samtidigt blir kötiderna längre för alla som vill ta körkort, och nu avslöjas de vanligaste felen.

Många chansar hej vilt

I Stockholms län har andelen godkända uppkörningar på första försöket minskat från 47 procent år 2015 till 41 procent år 2024. Siffrorna är ännu sämre på vissa platser, där endast drygt 35 procent klarar provet.

Det gäller Farsta och Järfälla, två kontor som länge har haft dåliga resultat, med en minskning på över tio procentenheter sedan 2015 i Farsta.

Enligt Martin Sarri, chef för Trafikverkets förarprovsenhet, beror den negativa trenden delvis på att fler elever chansar på uppkörningen utan att vara tillräckligt förberedda. Han säger till Mitt i Stockholm att de ser många kunder som verkar tänka ‘går det så går det’.

Många privatister är inte tillräckligt kunniga innan de gör provet. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Många privatister är inte tillräckligt kunniga innan de gör provet. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Leder till längre köer

Konsekvensen av detta är att kötiderna för en uppkörning blir längre för alla. Ju fler som behöver göra omprov, desto längre blir väntetiden.

I Stockholms län genomfördes 57 509 förarprov under 2024, vilket kan jämföras med 44 617 prov tio år tidigare. För att möta det ökade behovet har Trafikverket anställt fler trafikinspektörer.

Många körkortselever väljer att ta sig utanför Stockholms län för att öka sina chanser att bli godkända. Det finns dock platser även i utkanterna av länet där resultaten är betydligt bättre.

I Nynäshamn klarade hela 68,2 procent provet på första försöket, medan 61,2 procent lyckades i Norrtälje. I Farsta och Järfälla är motsvarande siffra 35,1 respektive 34,6 procent.

Sju vanliga missar som fäller dig

Enligt experter handlar det ofta om en handfull vanliga misstag som fäller elever under uppkörningen.

  1. Dålig spegelkoll
    Många elever glömmer att titta i sidospeglarna och den döda vinkeln, särskilt vid körfältsbyte. Det kan uppfattas som att man inte är medveten om trafiken runt omkring. Lösningen är att göra tydliga spegelrutiner och överdriva blickarna en aning för att visa att du har koll.
  2. Felaktig fartanpassning
    Att köra för sakta kan vara lika illa som att köra för fort. Många körkortselever är överdrivet försiktiga, vilket kan skapa osäkerhet i trafiken. Du ska följa trafikrytmen och anpassa farten till rådande hastighet och trafikmiljö.
  3. Missade väjningsplikter
    Det är ett vanligt misstag som ofta leder till underkännande. Att missa en väjningsplikt eller tolka den felaktigt kan uppfattas som ett farligt körsätt. Träna extra på att läsa av skyltar och vägmarkeringar.
  4. Dålig placering i körfält
    Fel position i filen, osäker placering i rondeller eller att svänga från fel körfält är återkommande problem. Det är viktigt att i god tid placera sig i rätt körfält och öva särskilt på rondellkörning.
  5. Bristande uppmärksamhet
    Inspektören vill se att du har en helhetsblick och inte bara fokuserar på din bil. Du ska se andra trafikanter, fotgängare och cyklister. Träna på att lyfta blicken och läsa av trafiken längre fram för att förstå helheten.
  6. Brist på planering
    Att göra sena inbromsningar, missa infarter eller ta hastiga beslut tyder på dålig planering. För att undvika detta ska du alltid ligga ett steg före. Titta långt fram och planera din körning.
  7. Felaktig körning
    En ryckig körning med hackig koppling eller nervösa accelerationer kan upplevas som osäkert. Träna på att köra lugnt och jämnt, och kom ihåg att det inte är kört om du får motorstopp – det viktiga är hur du hanterar situationen.

Genom att vara medveten om de vanligaste misstagen och träna på dessa områden kan du avsevärt öka dina chanser att lyckas på uppkörningen och bli en trygg förare.

Böter, konkurs och värdetapp – en vecka i bilvärlden

Dagens PS motorsidor bjuder på dramatik, överraskningar, böter och ekonomiska smällar. Här är en sammanställning av veckans mest lästa artiklar. Böter som

KörkortStockholmTrafikverket
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

