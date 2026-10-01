Ny "Pet cam" låter dig spionera på päsklingen i bilen

Elon Musks bolag löste problematiken 2019 när ”Dog Mode” lanserades. Senare har funktionen döpts om till ”Pet Mode”, för att vara lite mer inkluderande mot våra bepälsade (och kanske befjädrade) vänner. Förutom att bilen håller koll på kupétemperaturen innebär aktiveringen av Pet Mode i Tesla att ett meddelande till förbipasserande visas på infotaimentskärmen – ungefär: ”AC:n är på, min ägare är snart tillbaka”.

Några ytterligare tillverkare har sedermera följt trenden, dock inte för alla modeller: Kia EV5 och Polestar 4 är exempel.

Rivian växlar upp

Den amerikanska uppstickaren Rivian tar konceptet ett steg längre med sin nyaste modell, R2. Utöver ett särskilt Pet Mode får bilen en kamera som låter ägaren hålla koll på sitt husdjur via bil-appen när man lämnat bilen.

Det innebär alltså att man inte längre behöver nöja sig med att lita på att klimatanläggningen gör sitt jobb. Med Pet Camera kan man faktiskt se vad som händer inne i kupén.

Kan inte spionera på människor

Den som oroar sig för kränkt integritet ska kunna släppa sina farhågor. Funktionen beskrivs som mer restriktiv än den låter. Rivian har nämligen byggt in en spärr som gör att kameran inte fungerar om bilen upptäcker en människa i kupén.

”Det är väldigt viktigt för oss att skydda människor i situationer som exempelvis våld i nära relationer. Om du inte har en bra relation med din partner vill vi inte ge dig ett verktyg som kan användas för att spionera på dem. Därför är det viktigt att funktionen bara aktiveras när det finns ett husdjur i bilen”, förklarade Rivians mjukvaruchef Wassym Bensaid i en tidigare intervju.

Både Pet Mode och Pet Camera ska, enligt Bensaid, bli tillgängliga genom en kommande uppdatering av mjukvaran. Inside EVs konstaterar dock att man inte spikat något datum för detta än.

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I tillverkarens tidigare modell, R1, finns ingen kompatibel kamera som skulle kunna användas som husdjurskamera. Den kamera som är riktad inåt tar endast upp infrarött ljus, vilket inte passar för ändamålet. Funktionen blir därmed inget som planeras bakåt-lanseras för R1:an.