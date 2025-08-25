Nu vill alla ha bensinbil igen – ny studie visar oväntad trend

Nya undersökningar pekar på att intresset för elbilar minskar bland bilköpare.

Trots att nybilsregistreringarna av elbilar sakta men säkert ökar, visar en analys av företaget Simon-Kucher att allt fler konsumenter vänder sig bort från elektrifierade fordon.

Studien, som omfattade över 1 000 deltagare, avslöjar att endast 54 procent av de tillfrågade har ett intresse av en elbil, vilket är en markant nedgång, skriver Focus.de.

Denna nedgång märks tydligt i alla åldersgrupper. Bland de så kallade ‘Baby Boomers’ har intresset sjunkit från 44 procent förra året till 36 procent i år.

Gen X och Millennial-generationerna visar högre intresse på 49 respektive 56 procent, men även här är tappet stort, med en minskning på tio respektive åtta procentenheter.

Audi A6 (Foto: Audi)

Generation Z vänder sig mot bensinbilar

Det mest anmärkningsvärda skiftet sker bland Generation Z, de som är födda runt millennieskiftet. Tidigare ansågs de vara elbilsmarknadens framtid, men nu visar de en tydlig skepsis. Endast 52 procent av dessa unga vuxna överväger en elbil vid sitt nästa bilköp, en nedgång med nio procentenheter jämfört med året innan.

Istället växer intresset för bensinbilar, som nu lockar nästan två tredjedelar (65 procent) av Generation Z.

Även plug-in-hybrider ökar i popularitet i denna grupp, med en uppgång på två procentenheter till 51 procent. Enligt Alexander Dietz, som är senior director på Simon-Kucher, beror detta på ekonomiska skäl.

“Unga köpare tillhör ofta inte den köpstarka målgruppen”, säger Dietz och tillägger att bensinbilar erbjuder en tryggare investering med stabilare andrahandsvärde än elbilar.