Intresset för elbilar minskar bland unga bilköpare. En ny undersökning visar att den unga generationen vänder sig mot bensinbilar.
Nu vill alla ha bensinbil igen – ny studie visar oväntad trend
Nya undersökningar pekar på att intresset för elbilar minskar bland bilköpare.
Trots att nybilsregistreringarna av elbilar sakta men säkert ökar, visar en analys av företaget Simon-Kucher att allt fler konsumenter vänder sig bort från elektrifierade fordon.
Studien, som omfattade över 1 000 deltagare, avslöjar att endast 54 procent av de tillfrågade har ett intresse av en elbil, vilket är en markant nedgång, skriver Focus.de.
Denna nedgång märks tydligt i alla åldersgrupper. Bland de så kallade ‘Baby Boomers’ har intresset sjunkit från 44 procent förra året till 36 procent i år.
Gen X och Millennial-generationerna visar högre intresse på 49 respektive 56 procent, men även här är tappet stort, med en minskning på tio respektive åtta procentenheter.
Generation Z vänder sig mot bensinbilar
Det mest anmärkningsvärda skiftet sker bland Generation Z, de som är födda runt millennieskiftet. Tidigare ansågs de vara elbilsmarknadens framtid, men nu visar de en tydlig skepsis. Endast 52 procent av dessa unga vuxna överväger en elbil vid sitt nästa bilköp, en nedgång med nio procentenheter jämfört med året innan.
Istället växer intresset för bensinbilar, som nu lockar nästan två tredjedelar (65 procent) av Generation Z.
Även plug-in-hybrider ökar i popularitet i denna grupp, med en uppgång på två procentenheter till 51 procent. Enligt Alexander Dietz, som är senior director på Simon-Kucher, beror detta på ekonomiska skäl.
“Unga köpare tillhör ofta inte den köpstarka målgruppen”, säger Dietz och tillägger att bensinbilar erbjuder en tryggare investering med stabilare andrahandsvärde än elbilar.
Pris och modellutbud spelar stor roll
Enligt Martin Gehring, senior partner på Simon-Kucher, måste biltillverkarna anpassa sig efter de unga köparnas behov.
“Det saknas fortfarande klassiska instegsmodeller för de unga köparna”, säger han.
Detta kan handla om helt nya modeller eller enklare basmodeller till ett lägre pris.
Gehring påpekar att traditionella tillverkare har svårt att konkurrera med kinesiska märken som ofta erbjuder funktionsrika instegsmodeller till konkurrenskraftiga priser.
Denna trend skapar en utmanande situation för biltillverkarna. Med den ökade konkurrensen från utländska märken och en mer priskänslig kundbas, kan det leda till prispress och rabattkampanjer.
Konsumenter föredrar fysiska möten
Samtidigt visar studien att unga köpare är vana vid att jämföra erbjudanden online, både när det gäller pris och prestanda.
Tillverkarna uppmanas att utnyttja detta och använda AI-baserade jämförelser för att lyfta fram sina egna produkters fördelar. Dock visar undersökningen en tydlig preferens för den traditionella bilhandeln.
Mer än tre fjärdedelar (76 procent) av konsumenterna föredrar att besöka en bilhall och provköra en bil, medan endast 7 procent anser att detta är ett dåligt tillvägagångssätt.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
