Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nu vill alla ha bensinbil igen – ny studie visar oväntad trend

Generation Z är inte intresserade av elbilar. (Foto: Canva. Bilden är ett montage)
Generation Z är inte intresserade av elbilar. (Foto: Canva. Bilden är ett montage)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 25 aug. 2025Publicerad: 25 aug. 2025

Intresset för elbilar minskar bland unga bilköpare. En ny undersökning visar att den unga generationen vänder sig mot bensinbilar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nya undersökningar pekar på att intresset för elbilar minskar bland bilköpare.

Trots att nybilsregistreringarna av elbilar sakta men säkert ökar, visar en analys av företaget Simon-Kucher att allt fler konsumenter vänder sig bort från elektrifierade fordon.

Studien, som omfattade över 1 000 deltagare, avslöjar att endast 54 procent av de tillfrågade har ett intresse av en elbil, vilket är en markant nedgång, skriver Focus.de.

Denna nedgång märks tydligt i alla åldersgrupper. Bland de så kallade ‘Baby Boomers’ har intresset sjunkit från 44 procent förra året till 36 procent i år.

Gen X och Millennial-generationerna visar högre intresse på 49 respektive 56 procent, men även här är tappet stort, med en minskning på tio respektive åtta procentenheter.

Audi A6 (Foto: Audi)
Audi A6 (Foto: Audi)

Generation Z vänder sig mot bensinbilar

Det mest anmärkningsvärda skiftet sker bland Generation Z, de som är födda runt millennieskiftet. Tidigare ansågs de vara elbilsmarknadens framtid, men nu visar de en tydlig skepsis. Endast 52 procent av dessa unga vuxna överväger en elbil vid sitt nästa bilköp, en nedgång med nio procentenheter jämfört med året innan.

Istället växer intresset för bensinbilar, som nu lockar nästan två tredjedelar (65 procent) av Generation Z.

ANNONS

Även plug-in-hybrider ökar i popularitet i denna grupp, med en uppgång på två procentenheter till 51 procent. Enligt Alexander Dietz, som är senior director på Simon-Kucher, beror detta på ekonomiska skäl.

“Unga köpare tillhör ofta inte den köpstarka målgruppen”, säger Dietz och tillägger att bensinbilar erbjuder en tryggare investering med stabilare andrahandsvärde än elbilar.

Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE. (Foto: Mercedes)
Mercedes-AMG GT 63 S E PERFORMANCE. (Foto: Mercedes)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Pris och modellutbud spelar stor roll

Enligt Martin Gehring, senior partner på Simon-Kucher, måste biltillverkarna anpassa sig efter de unga köparnas behov.

“Det saknas fortfarande klassiska instegsmodeller för de unga köparna”, säger han.

Detta kan handla om helt nya modeller eller enklare basmodeller till ett lägre pris.

Gehring påpekar att traditionella tillverkare har svårt att konkurrera med kinesiska märken som ofta erbjuder funktionsrika instegsmodeller till konkurrenskraftiga priser.

Denna trend skapar en utmanande situation för biltillverkarna. Med den ökade konkurrensen från utländska märken och en mer priskänslig kundbas, kan det leda till prispress och rabattkampanjer.

ANNONS

Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre

En europeisk forskningssatsning har tagit fram en banbrytande batteriteknik som kan avgöra framtiden för elbilar. Med nya, miljövänliga material och samma

Konsumenter föredrar fysiska möten

Samtidigt visar studien att unga köpare är vana vid att jämföra erbjudanden online, både när det gäller pris och prestanda.

Tillverkarna uppmanas att utnyttja detta och använda AI-baserade jämförelser för att lyfta fram sina egna produkters fördelar. Dock visar undersökningen en tydlig preferens för den traditionella bilhandeln.

Mer än tre fjärdedelar (76 procent) av konsumenterna föredrar att besöka en bilhall och provköra en bil, medan endast 7 procent anser att detta är ett dåligt tillvägagångssätt.

Bränslepriset kan slå nya rekord efter EU-beslut

Den ekonomiska bördan för hushåll som är beroende av bil kan snart bli betydligt tyngre. Ett nytt EU-beslut väntas påverka priset vid pumpen och kan komma

Missa inte:

Gick på 70 lägenhetsvisningar: Här är lärdomen. News 55

Små kärnkraftsreaktorer löser inte elpriserna: “Ingen kioskvältare”. E55

ANNONS

Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BensinbilarelbilarGeneration ZTyskland
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS