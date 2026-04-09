Världens mest sålda suv i ny tappning med längre räckvidd och smartare teknik som lovar att förenkla vardagen för familjer.
Världens mest sålda suv – så bra är den nya versionen
Toyota RAV4 har under lång tid varit en favorit hos bilköpare världen över och nu lanseras den sjätte generationen av denna populära suv. Den nya modellen bygger vidare på ett framgångsrecept som handlar om trygghet och funktionalitet, snarare än att försöka vara en futuristisk sportbil.
Toyota har valt att förfina konceptet med en mer mogen design, där linjerna blivit krispigare och belysningen smalare, skriver Top Gear.
Det ger en total systemeffekt på 268 hästkrafter och en elektrisk räckvidd som nu sträcker sig upp till 135 kilometer, vilket gör att de flesta dagliga resor kan genomföras helt utan utsläpp.
Bättre komfort och tystare kupé
Ett av de områden där Toyota har lagt ner mest arbete är ljudisoleringen. Tidigare modeller har ibland kritiserats för att vara bullriga vid acceleration, men i den nya generationen har man lyckats dämpa vägljudet avsevärt. Toyota har äntligen fixat kupébullret och gjort bilen mycket mer njutbar på långresor, skriver Car Magazine.
Inuti bilen märks en tydlig förbättring av tekniken. Infotainmentsystemet är nu mer snabbfotat och skärmarna är tydligare än tidigare. Toyota fortsätter dock att prioritera knappar för viktiga funktioner som klimatkontroll, vilket uppskattas av de som föredrar enkelhet framför pekskärmar.
Inredningen känns robust och praktisk, även om den fortfarande har en viss utilitaristisk känsla snarare än ren lyx.
Köregenskaper fokuserade på trygghet
På vägen beter sig nya RAV4 precis som man förväntar sig av en modern Toyota. Den är stabil, lugn och förutsägbar i alla situationer, skriver Teknikens Värld.
Chassit har styvats upp för att ge en bättre känsla i svängarna, men fokus ligger alltjämt på komfort för passagerarna. För den som väljer GR Sport-versionen blir upplevelsen något stramare, men det är fortfarande en bil som i första hand är byggd för att transportera familjer säkert.
Även om bilen är snabb, speciellt i laddhybridutförande där den når 100 kilometer i timmen på 7,5 sekunder, känns kraften alltid kontrollerad. Den elektriska fyrhjulsdriften ger ett säkert grepp på svenska vintervägar, vilket är en trygghet snarare än en funktion för extrem terrängkörning.
Praktiska detaljer för barnfamiljen
Utrymmena är en av bilens starkaste sidor. Bagageutrymmet har vuxit något och tack vare att det nya batteriet placerats längre fram i chassit får man nu ett helt plant lastgolv när baksätena fälls ner. En smart detalj som lyfts fram är de integrerade färdkamerorna som nu är standard, vilket kan vara till stor hjälp vid incidenter i trafiken.
Toyota RAV4 är helt enkelt byggd för att aldrig kännas som ett problem i vardagen, konstaterar AutoExpress. Den kombinerar en hög driftsäkerhet med modern teknik på ett sätt som gör den till ett av de starkaste alternativen i klassen för den som ännu inte är redo att ta steget fullt ut till en ren elbil.
Fakta om Toyota RAV4 2026
Modell: Mellanstor suv
Drivlina: Laddhybrid eller elhybrid
Motor: 2,5 liters fyrcylindrig bensinmotor kombinerat med elmotorer
Effekt: Upp till 324 hästkrafter i starkaste utförandet
Elektrisk räckvidd: Upp till 135 kilometer för laddhybriden
Laddning: Stöd för snabbladdning upp till 50 kilowatt
Drivning: Framhjulsdrift eller fyrhjulsdrift
