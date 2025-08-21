En europeisk forskningssatsning har tagit fram en banbrytande batteriteknik som kan avgöra framtiden för elbilar.
Största genombrottet för elbilar – lättare, billigare och bättre
Med nya, miljövänliga material och samma produktionslinjer som idag kan både pris, räckvidd och laddtid förbättras radikalt. Vi bad Åsa Wallenrud, motorjournalist på Dagens PS, förklara varför tekniken väcker så stor uppmärksamhet.
Nytt material till elbilar – utan nya fabriker
“Man har hittat två helt nya material som ersätter dagens mer miljöbelastande ämnen”, säger Åsa Wallenrud.
Det mest anmärkningsvärda? De nya batterierna kan tillverkas i befintliga fabriker, utan att produktionslinjerna behöver byggas om. Det innebär kortare startsträcka från labb till marknad.
“Det framgår inte exakt hur snabbt materialen kan skalas upp, men eftersom tekniken fungerar i nuvarande fabriker borde det inte vara jättelångt borta”, säger Wallenrud.
Lättare, billigare och bättre
De nya batterierna innebär flera förbättringar samtidigt. Miljöpåverkan minskar kraftigt eftersom framställningen är mer klimatsmart. Samtidigt blir batterierna lättare, vilket gör att hela bilen väger mindre och därmed sliter mindre på vägbanan.
“Batterierna kommer också bli billigare, vilket gör att elbilarna blir billigare. Det gör omställningen enklare eftersom fler har råd att köpa elbil”, säger Wallenrud.
Utöver det förbättras både räckvidd och laddhastighet, två faktorer som länge bromsat elbilens utbredning.
Kan lösa EU:s klimatkrav
EU har högt satta mål för elbilsförsäljningen fram till 2030. Problemet? Priset på elbilar har hittills varit ett hinder för massmarknaden.
“Med den här tekniken kan fler köpa elbil, vilket gör att målen kanske äntligen blir möjliga att nå”, säger Wallenrud.
För elbilsindustrin – och för politiker med klimatambitioner är det här ett potentiellt genombrott.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
