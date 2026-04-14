Trafikverket satsar på nya kameror som har bättre förmåga att fånga fartsyndare på bild, och kanske andra brottslingar också.
Trafikverkets nya fartkameror ser rakt in i bilen
Nej, det handlar inte om högteknologisk röntgenteknik – det är bara en annan placering än hur man traditionellt sett placerat fartkameror längs de svenska vägarna.
Trafikverket har tillsammans med Polisen tagit fram nya fartkameror, som placerats på tre vältrafikerade svenska vägar: Väg 27 i Kärda utanför Värnamo, Stallbackabron i Trollhättan och på väg 21 vid Vanneberga mellan Hässleholm och Kristianstad i Skåne.
De nya fartkamerorna är del i ett pilotprojekt där kamerorna, istället för att placeras vid sidan av vägen, monteras på skyltställningar som sträcker sig över vägen.
”Fartkamerorna som är placerade vid sidan av vägen har ett visst avstånd som de kan övervaka in till passerande fordon. Fartkameror monterade vid portal ovanför vägen som här når även rakt framgående körfältet”, säger Jonas Nygren som är utredare på Trafikverket, till SVT.
Rattsurfning? Upp till Polisen att bedöma
De nya kamerorna har bättre hård- och mjukvara, vilket ger skarpare bilder på fartsyndare. I teorin skulle en andra brott som begås samtidigt – exempelvis rattsurfing – också kunna upptäckas. Men det menar Nygren inte är Trafikverkets uppgift.
”Det är upp till Polisen”, säger han i intervjun.
Sätter ut 200 nya kameror och byter ut 500 gamla
Utöver det förhållandevis lilla pilotprojektet med överhängande fartkameror ska Trafikverket under 2026 sätta ut cirka 200 nya kameror längs svenska vägar, och byta ut 500 gamla. På Polisens avdelning för hastighetsöverträdelser är man tacksam.
”De nya kamerorna tar bättre bilder”, konstaterar Sabina Enbacke som är gruppchef för Polisens sektion för automatisk utredning av trafikkontroll, till P4 Skaraborg.
Hon bekräftar även att de nya kamerorna gör att det blir enklare att upptäcka andra brott, till exempel obesiktade och avställda bilar, samt rattsrufare.
4000 kameror ska bevaka vägarna
Framåt räknar Trafikverket med att ungefär 1000 kameror till ska monteras upp, när man har nått antalet 4000 – ja, då är man färdig.
”Vi har tillsammans med polisen kommit fram till att 4 000 är ett rimligt antal”, säger Per Hurtig, verksamhetsledare inom trafiksäkerhet på Trafikverket, enligt Vi bilägare.