Trafikverkets nya fartkameror ser rakt in i bilen

Trafikverket har tillsammans med Polisen tagit fram nya fartkameror, som placerats på tre vältrafikerade svenska vägar: Väg 27 i Kärda utanför Värnamo, Stallbackabron i Trollhättan och på väg 21 vid Vanneberga mellan Hässleholm och Kristianstad i Skåne.

De nya fartkamerorna är del i ett pilotprojekt där kamerorna, istället för att placeras vid sidan av vägen, monteras på skyltställningar som sträcker sig över vägen.

”Fartkamerorna som är placerade vid sidan av vägen har ett visst avstånd som de kan övervaka in till passerande fordon. Fartkameror monterade vid portal ovanför vägen som här når även rakt framgående körfältet”, säger Jonas Nygren som är utredare på Trafikverket, till SVT.

Rattsurfning? Upp till Polisen att bedöma

De nya kamerorna har bättre hård- och mjukvara, vilket ger skarpare bilder på fartsyndare. I teorin skulle en andra brott som begås samtidigt – exempelvis rattsurfing – också kunna upptäckas. Men det menar Nygren inte är Trafikverkets uppgift.

”Det är upp till Polisen”, säger han i intervjun.