Många ansökningar om vård av barn – 16 procent, närmare bestämt – innehåller något fel, vissa av dem medvetna. Nu vill Försäkringskassan göra om systemet.
Fuskande föräldrar kostar miljoner – nu ska de stoppas
I fjol släppte Försäkringskassan en rapport där man konstaterade att vab-systemet utnyttjas av en liten, men ack så kostsam, grupp fuskare.
Vanligast är att föräldrar ansöker om ersättning trots att de jobbar och får lön, eller att barnet i själva verket varit på förskolan/skolan medan föräldern tagit ledigt.
I slutändan kostar vab-fusket skattebetalarna 800 miljoner kronor om året.
”När vi kallar det för fusk blir det lite avdramatiserat men det är ett brott att medvetet lämna felaktiga uppgifter för att ta del av en förmån. I förlängningen kan det leda till en polisanmälan och en fällande dom”, sa Peter Fausö, chef för Försäkringskassans kontrollverksamhet, i fjol.
Nu vill Försäkringskassan göra om hela processen.
Vill stoppa felen innan pengarna betalas ut
I dag upptäcks många fel först i efterhand. Det innebär att pengar redan hunnit betalas ut och att myndigheten i stället måste kräva tillbaka dem.
”Omläggningen ska ses som ett första steg mot att förvalta socialförsäkringen på ett sätt som gör att våra utbetalningar blir korrekta från början istället för att som idag försöka upptäcka felaktigheter när pengarna redan betalats ut”, säger Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan.
Förslaget har nu skickats till regeringen.
Arbetsgivare ska rapportera direkt
Den största förändringen handlar om hur uppgifter om frånvaro samlas in.
I dag behöver arbetsgivare skicka in anställdas frånvarouppgifter till Skatteverket. Men i det nya systemet ska arbetsgivare i stället skicka uppgifterna direkt till Försäkringskassan.
Det innebär att varje ansökan om vab kan kontrolleras direkt mot arbetsgivarens uppgifter. Stämmer allt betalas ersättningen ut. Gör det inte det, stoppas utbetalningen tills fler uppgifter kommer in.
Svårare att fuska med vab
Enligt Försäkringskassan är den vanligaste orsaken till fel att personer får både lön och vab samtidigt, något som egentligen inte är tillåtet.
Med det nya systemet blir det betydligt svårare.
Samtidigt räknar myndigheten med att kunna stoppa felaktiga utbetalningar på minst 900 miljoner kronor per år.
”Vi behöver gå från miljoner till miljarder när det gäller att förhindra bidragsbrott och felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. Att som idag göra omfattande efterhandskontroller och ställa återkrav när pengarna redan betalats ut felaktigt är både ineffektivt och dyrt”, säger Nils Öberg.
Färre riskerar att hamna i skuld
En effekt av dagens system är att många föräldrar i efterhand blir återbetalningsskyldiga – ibland på grund av misstag.
Det vill Försäkringskassan också komma åt.
”Med denna förändring kommer kostnaderna för föräldraförsäkringen att minska väsentligt och vi kommer att kunna lägga mer kraft på vår försäkringsverksamhet. Dessutom kommer färre föräldrar att fastna i skulder när de blir återbetalningsskyldiga, vare sig det beror på missbruk, misstag eller rent slarv”, avslutar Öberg.
