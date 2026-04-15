Fuskande föräldrar kostar miljoner – nu ska de stoppas 

Arbetsgivare ska rapportera direkt

Den största förändringen handlar om hur uppgifter om frånvaro samlas in.

I dag behöver arbetsgivare skicka in anställdas frånvarouppgifter till Skatteverket. Men i det nya systemet ska arbetsgivare i stället skicka uppgifterna direkt till Försäkringskassan.

Det innebär att varje ansökan om vab kan kontrolleras direkt mot arbetsgivarens uppgifter. Stämmer allt betalas ersättningen ut. Gör det inte det, stoppas utbetalningen tills fler uppgifter kommer in.

Svårare att fuska med vab

Enligt Försäkringskassan är den vanligaste orsaken till fel att personer får både lön och vab samtidigt, något som egentligen inte är tillåtet.

Med det nya systemet blir det betydligt svårare.

Samtidigt räknar myndigheten med att kunna stoppa felaktiga utbetalningar på minst 900 miljoner kronor per år.

”Vi behöver gå från miljoner till miljarder när det gäller att förhindra bidragsbrott och felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. Att som idag göra omfattande efterhandskontroller och ställa återkrav när pengarna redan betalats ut felaktigt är både ineffektivt och dyrt”, säger Nils Öberg.

Färre riskerar att hamna i skuld

En effekt av dagens system är att många föräldrar i efterhand blir återbetalningsskyldiga – ibland på grund av misstag.

Det vill Försäkringskassan också komma åt.

”Med denna förändring kommer kostnaderna för föräldraförsäkringen att minska väsentligt och vi kommer att kunna lägga mer kraft på vår försäkringsverksamhet. Dessutom kommer färre föräldrar att fastna i skulder när de blir återbetalningsskyldiga, vare sig det beror på missbruk, misstag eller rent slarv”, avslutar Öberg.

